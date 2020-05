Bắt nghi phạm sát hại cháu vợ, tạo hiện trường giả

(LĐ online) - Sáng 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo để cung cấp thông tin ban đầu về vụ giết người, tạo hiện trường giả xảy ra trên Quốc lộ 28, thuộc địa phận xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, Đắk Nông, giáp ranh với huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ chiếc xe bị cháy trên Quốc lộ 28

Vụ việc xảy ra vào sáng 4/5, khi người dân đi qua đoạn đường này và phát hiện một chiếc xe bán tải bị cháy đen nằm bên lề Quốc lộ 28, bên trong có 1 thi thể đã bị cháy đen ngồi ở phía ghế tài xế và đã báo cho lực lượng công an tỉnh Đắk Nông.

Điều tra ban đầu xác định, chủ xe là ông Đỗ Văn Minh, cán bộ lãnh đạo xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Thi thể ban đầu cũng nghi là ông Đỗ Văn Minh vì có 1 số vật dụng cá nhân như đồng hồ, chìa khoá gia đình… ở bên cạnh. Thi thể sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ thì lực lượng chức năng xác định đây không phải là vụ tai nạn giao thông đơn thuần mà rất có thể là vụ án giết người, đốt xác để phi tang, tạo hiện trường giả nên đã lập chuyên án để điều tra, phá án.

Đến ngày 10/5, Công an Đắk Nông đã bắt được Đỗ Văn Minh vẫn còn sống khi ông này đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước, sau đó di lý về Đắk Nông tiến hành dựng hiện trường và phối hợp với Công an huyện Lâm Hà và Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám xét nhà của can phạm.

Bước đầu, đối tượng đã khai nhận đã dùng búa sát hại cháu vợ ở trong rẫy, sau đó dựng hiện trường vụ đốt xe để tạo hiện trường giả.

NGUYỄN NGHĨA