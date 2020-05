Công an huyện Đạ Tẻh xử lý 40 trường hợp tụ tập đua xe trái phép

(LĐ online) - Chiều 15/5, Công an huyện Đạ Tẻh cho biết trong hơn 10 ngày qua (từ 25/4 đến 6/5), đơn vị đã phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý nạn đua xe trái phép.

Nhiều thanh, thiếu niên tham gia đua xe, rú ga, nẹt pô gây mất an toàn giao thông bị xử lý

Theo đó, hàng đêm, Công an huyện Đạ Tẻh đã bố trí lực lượng chia làm nhiều tổ công tác chốt chặn trên Tỉnh lộ 721 đoạn qua địa bàn huyện Đạ Tẻh và các tuyến đường nội thị trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh để kiểm tra, xử lý nạn đua xe trái phép. Sau hơn 10 ngày ra quân, đơn vị đã lập biên bản đối với 113 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm các quy định trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có 40 trường hợp sử dụng phương tiện độ, chế chạy tốc độ cao, nẹt pô, bốc đầu, đánh võng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Hầu hết, người vi phạm là thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 28 tuổi. Cùng với đó, đơn vị còn phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Qua đó, Công an huyện Đạ Tẻh đã tạm giữ 68 phương tiện xe mô tô và 36 giấy phép lái xe. Hiện, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 81 trường hợp, với số tiền xử phạt gần 140 triệu đồng. Đồng thời, Công an huyện đã làm việc và ký cam kết với 44 cửa hàng, tiệm kinh doanh và sửa chữa xe máy chấp hành nghiêm các quy định và nghiêm cấm các hành vi độ, chế xe.

Ngoài ra, thời gian qua, Công an huyện Đạ Tẻh còn phối hợp với các ngành chức năng địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác như ma túy, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ… nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

HẢI ĐƯỜNG