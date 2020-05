Đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đỗ Văn Minh

TIN LIÊN QUAN Bắt nghi phạm sát hại cháu vợ, tạo hiện trường giả (LĐ online) - Liên quan đến vụ việc ông Đỗ Văn Minh – Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) là nghi can giết người, đốt xác phi tang tạo hiện trường giả trên Quốc Lộ 28, ngày 13/5, tin từ Huyện uỷ Lâm Hà cho biết, ngày 12/5, Thường trực Huyện ủy Lâm Hà đã trực tiếp vào làm việc với Đảng ủy xã Liên Hà để chỉ đạo, nắm bắt dư luận của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; đồng thời, ổn định tình hình, phân công đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Liên Hà trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cấp ủy, chính quyền xã Liên Hà.

Hiện trường vụ đốt xác phi tang, tạo hiện trường giả trên Quốc lộ 28 giáp ranh giữa Đắk Nông với Lâm Đồng

Trước đó, ngày 11/5, ngay sau khi Thường trực Huyện ủy Lâm Hà nhận được Công văn số 875/CSHS của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông với nội dung: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 3/5/2020 tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Qua kết quả điều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định: Đỗ Văn Minh đã có hành vi giết người, đốt xác phi tang, tạo hiện trường giả. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Văn Minh để phục vụ công tác điều tra”. Trên cơ sở đó, ngày 11/5/2020, UBND huyện Lâm Hà đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Đỗ Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà. Căn cứ công văn số 875/CSHS ngày 11/5/2020 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông, Huyện ủy Lâm Hà cũng đã ban hành Quyết định số 2463-QĐ/HU ngày 12/5/2020, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đồng chí Đỗ Văn Minh theo quy định để phục vụ công tác điều tra.

NGUYỄN NGHĨA