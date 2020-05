Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Chiều 20/5, Công an TP Bảo Lộc cho biết đã ra quyết định khởi tố các vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm gia 4 tháng đối 3 đối tượng, gồm: La Huỳnh Phú (26 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc), Đinh Võ Minh Tiến (25 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) và Hoàng Minh Phú (35 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Công an đột kích vào căn nhà số 78/9 Huỳnh Thúc Kháng bắt quả tang La Huỳnh Phú (người ngồi) tàng trữ ma túy trái phép

Trước đó, vào đêm 8/5, sau thời gian dài theo dõi, lực lượng trinh sát Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc) đã đột kích vào căn nhà số 78/9 đường Huỳnh Thúc Kháng (Phường 2) bắt quả tang La Huỳnh Phú và Đinh Võ Minh Tiến tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc nhanh chóng được báo cáo lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc. Lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy vào cuộc phối hợp cùng Công an Phường 2 tiến hành khám xét căn nhà đối tượng Phú đang thuê ở và triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ vụ việc.

Qua khám xét căn nhà Phú đang thuê ở, công an đã thu giữ 11 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, với tổng trọng lượng hơn 8 gam và 3 gói nilon chứa tổng cộng 27 viên thuốc lắc cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy. Làm việc với công an, La Huỳnh Phú khai nhận toàn bộ số ma túy và thuốc lắc được mua về sử dụng và bán lại cho các bạn nghiện để kiếm lời. Ngoài tàng trữ trái phép chất ma túy, La Huỳnh Phú còn thiết kế 1 phòng cách âm, mua sắm loa, âm ly để bay lắc cùng đồng bọn sau khi sử dụng ma túy. Lúc công an đột kích vào nhà của La Huỳnh Phú, còn bắt quả tang Đinh Võ Minh Tiến vừa chạy xe máy tới gặp Phú. Khám xét người của Tiến, công an thu giữ 1 gói lilon chứa ma túy đá có trọng lượng 23 gam.

Theo điều tra của cơ quan công an, cả La Huỳnh Phú và Đinh Võ Minh Tiến đều đã có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và đều nghiện ma túy nặng.

Cũng trong ngày 8/5, tại Quảng trường 28/3, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc và Công an Phường II đã phối hợp kiểm tra xe máy do Hoàng Minh Phú điều khiển, công an phát hiện có 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá, với trọng lượng 8 gam. Theo công an, Hoàng Minh Phú cũng là đối tượng có 1 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hiện, các vụ việc đang được Công TP Bảo Lộc mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

H.ĐƯỜNG