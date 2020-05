Tăng cường xử lý thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép

(LĐ online) - Trong 2 ngày nghỉ lễ, công an TP Bảo Lộc và Đà Lạt đã tăng cường xử lý thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép.

Một chiếc xe mô tô phân khối lớn tham gia đua xe bị Công an Bảo Lộc tạm giữ

Sáng 1/5, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP Bảo Lộc cho biết đã tạm giữ 26 xe máy độ chế, xe mô tô phân khối lớn và triệu tập các thanh thiếu niên tham gia đua xe lên làm việc để hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào đêm 30/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc đã phát hiện hàng chục thanh thiếu niên (độ tuổi từ 16 đến 28 tuổi) sử dụng xe máy độ chế, xe mô tô phân khối lớn dàn hàng ngang đua xe trái phép trên Quốc lộ 20. Theo đó, các đối tượng chia thành 5 nhóm (từ 10 – 15 người/nhóm) tổ chức rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng và bốc đầu trên Quốc lộ 20 đoạn từ xã Đại Lào tới xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc) gây mất ATGT và an ninh trật tự. Trước tình hình trên, Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, với hàng chục cán bộ, chiến sĩ cải trang vào đám đông đua xe; đồng thời, bố trí lực lượng chốt chặn tại các ngã ba, ngã tư và các tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc để đón lỏng trấn áp, ngăn chặn. Trong quá trình lực lượng công an làm nhiện vụ xử lý, trấn áp hành vi đua xe thì nhiều thanh thiếu niên đã rú ga, nẹt pô chạy với tốc độ cao để khiếu khích, thách thức.

Sau nhiều giờ bám sát các nhóm đua xe, lực lượng Công an TP Bảo Lộc đã khống chế hơn 30 thanh thiếu niên và tạm giữ 26 phương tiện xe máy độ chế và xe mô tô phân khối lớn. Theo Đội CSGT Công an TP Bảo Lộc, tất cả các xe máy, xe mô tô bị tạm giữ đều được các đối tượng đôn dên, xoáy nòng, thay pô làm thay đổi kết cấu và hình dáng xe… Hầu hết các thanh thiếu niên tham gia đua xe trái phép có độ tuổi từ 16 - 28 tuổi đến từ TP Bảo Lộc và các địa phương lân cận như Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Huoai và huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai). Đặc biệt, qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an đã phát hiện có 4 đối tượng tham gia đua xe dương tính với chất ma túy.

Cũng theo Công an TP Bảo Lộc, từ đầu tháng 4/2020 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ đã kịp thời trấn áp, xử lý hơn 10 vụ đua xe trái phép, tạm giữ gần 70 xe máy độ chế và xe mô tô phân khối lớn. Trong qua trình trấn áp, xử lý đua xe trái phép, qua kiểm tra nhanh, công an đã phát hiện 7 thanh, thiếu niên dương tính với ma túy tham gia đua xe và thu giữ nhiều dao, kiếm, mã tấu.

Hàng chục xe phân khối lớn bị CSGT Đà Lạt tạm giữ, chờ xử lý vi phạm

Trong khi đó, tại TP Đà Lạt, sáng 1/5, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt cho biết từ đêm 29/4 tới rạng sáng 1/5, đơn vị đã xử lý 34 xe phân khối lớn có ống pô độ, chạy quá tốc độ trên địa bàn TP Đà Lạt. Những xe vi phạm nêu trên đều do các thanh niên từ 16-22 tuổi điều khiển và từ các tỉnh, thành khác lên Đà Lạt nghỉ lễ 30/4.

Theo đó, thực hiện chuyên đề từ Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về phòng chống đua xe trên địa bàn tỉnh; bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông ngày lễ 30/4 và 1/5, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt đã ra quân xử lý mô tô, xe máy “độ” pô gây ồn ào đường phố, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Chỉ sau 2 ngày tăng cường tập trung xử lý nhóm thanh niên có hành vi nêu trên, CSGT TP Đà Lạt đã lập biên bản xử lý 35 trường hợp. Ngoài phạt tiền, lực lượng chức năng còn yêu cầu chủ xe tháo gỡ ống pô “độ” và khôi phục lại tình trạng xe ban đầu.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội CSGT, Công an TP Đà Lạt cho hay hầu hết các xe nêu trên đều vi phạm các lỗi: Xe độ pô, chạy quá tốc độ, gây ồn ào đường phố, chạy thành nhóm gây cản trở giao thông, rú ga, nẹt pô, dấu biển số xe…

“Các hành vi trên nếu không được ngăn chặn kịp thời rất dễ dẫn tới đua xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mất trật tự công cộng. Chúng tôi đã phối hợp nhiều lực lượng CSGT các tỉnh, thành truy nguồn gốc biển số xe, truy các dấu hiệu vi phạm khác. Trong các ngày tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng mô tô, xe máy “độ” pô gây tiếng ồn lớn” - Trung tá Hùng nói.

Theo ghi nhận mấy ngày qua, nguời dân và du khách khắp nơi đổ lên Đà Lạt nghỉ lễ đông đúc. Lợi dụng việc lực lượng CSGT tập trung phân luồng, điều tiết giao thông, nhiều thanh niên lên Đà Lạt khi tham gia giao thông có hành vi bấm còi, rú ga (nẹt pô) trong đô thị, khu đông dân cư, lưu thông với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

K.PHÚC - C.THÀNH