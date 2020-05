Xử phạt 15 triệu đồng đối với cơ sở không chấp hành quy định phòng chống Covid-19

(LĐ online) - UBND huyện Đức Trọng vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH XD-TM-DV Nhân Nghĩa - New Gold (địa chỉ trụ sở chính tại thôn Lạc Thanh, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương) vì không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19.

Công ty Nhân Nghĩa - New Gold bị xử phạt vì không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19

Cụ thể, vào lúc 21 giờ ngày 08/5/2020 tại điểm kinh doanh của Công ty Nhân Nghĩa - New Gold (số 12, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) có 61 người sử dụng dịch vụ karaoke, không thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo công văn số 4326/UBND-VX3 ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, vi phạm quy định tại Điểm C, Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Với vi phạm nêu trên, cơ sở New Gold bị áp dụng hình thức xử phạt với mức phạt 15 triệu đồng.

UBND huyện Đức Trọng yêu cầu Công ty Nhân Nghĩa - New Gold nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt; nếu quá thời hạn mà đơn vị không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

NHẬT MINH