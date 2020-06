Bắt giữ 326 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù có rất nhiều nỗ lực nhưng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh vẫn còn những diễn biến phức tạp trên một số lĩnh vực. Lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 206 vụ, 326 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 93 vụ (206/113 vụ); khởi tố 160 vụ, 221 bị can, xử lý hành chính 25 vụ, 68 đối tượng. Tiến hành kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, nhà cho thuê nguyên căn, nhà trọ phát hiện 338 đối tượng dương tính với ma túy. Đáng chú ý, đã khám phá thành công 2 chuyên án có quy mô liên tỉnh, khởi tố 2 vụ, 6 bị can về tội vận chuyển, mua bán trái phép ma túy; thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp; 1,4kg heroin.

6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng cũng đã điều tra 341/360 vụ phạm tội về trật tự xã hội, khám phá 35 vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019, số vụ án giảm 171 vụ (giảm 32,2%). Cũng trong 6 tháng đã phát hiện 166 trường hợp vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, xử phạt 726,6 triệu đồng; khởi tố 14 vụ, 18 bị can, so với cùng kỳ năm ngoái, số án khởi tố ít hơn 6 vụ (12/6 vụ).

Tội phạm về môi trường, phát hiện 184 trường hợp vi phạm; tiếp nhận, khởi tố 12 vụ, 7 bị can. So với cùng kỳ năm 2019, án khởi tố ít hơn 2 vụ.

NGUYỄN NGHĨA