Bắt quả tang một phụ nữ từ Lai Châu vào Đam Rông bán ma túy

(LĐ online) - Theo thông tin từ Công an huyện Đam Rông, cơ quan vừa bắt giữ một đối tượng từ Lai Châu vào móc nối tiêu thụ ma túy trên địa bàn.

Đối tượng Hà Thị Phớ

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 22/6, tại thôn Lăng Tô, xã Đạ K’Nàng, lực lượng Công an huyện Đam Rông phối hợp với Công an xã Đạ K’nàng đã bắt quả tang 1 người phụ nữ tên Hà Thị Phớ (33 tuổi, trú tại Bản Mé, xã Mường Cay, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đang có hành vi vận chuyển trái phép 10gram heroin để đi “chào hàng” cho một số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn.

Qua đấu tranh, Hà Thị Phớ cho biết mới từ Lai Châu vào địa phương và đang tìm cách móc nối với các con nghiện trên địa bàn để tiêu thụ ma túy.

Việc thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai chuyên án đấu tranh với tình hình một số đối tượng người dân tộc thiểu số phía Bắc vận chuyển ma túy vào địa phương tiêu thụ cơ đã giúp cơ quan công an kịp thời ngăn chặn các đối tượng vào buôn bán ma túy trên địa bàn.

Cùng với việc làm tốt công tác nghiệp vụ, cũng như công tác vận động toàn dân tham gia tố giác, phòng chống tội phạm ma túy, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đam Rông đã bắt và xử lý 7 vụ/9 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, Công an huyện Đam Rông còn triển khai nhiều biện pháp như phối hợp phòng cảnh sát phòng chống ma túy tuyên truyền phòng chống ma túy cho Nhân dân trên địa bàn xã Phi Liêng; tổ chức tổng rà soát, quản lý người nghiện ma túy; vận động các gia đình có con nghiện ma túy phối hợp quản lý và đưa con em đi cai nghiện tự nguyện.

HOÀNG MY