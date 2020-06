Bắt tạm giam cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vì tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản''

(LĐ online) - Liên quan đến thông tin báo chí đăng tải trong 2 ngày qua về việc Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giam bà Bùi Thị Mai Liên - Trưởng phòng Hành chính Tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, sáng 17/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 3 bị can ở Đà Lạt vào ngày 11/6/2020 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; trong số đó có bà Bùi Thị Mai Liên (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú Phường 9, TP Đà Lạt) là cán bộ Sở Tư Pháp và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can ở Đức Trọng.

Ngày 12/6/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định phê chuẩn các lệnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện các lệnh này vào ngày 15/6.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, qua công tác tiếp nhận, giải quyết đơn tố giác về tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tổ chức, điều tra, xác minh làm rõ; đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra mới chỉ có chứng cứ xác định 4 bị can liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 3,45 tỷ đồng và đó cũng là căn cứ để tiến hành thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp điều tra mở rộng vụ án.

NGUYỄN NGHĨA