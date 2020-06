Bị phạt 35 triệu đồng do chứa chất cháy trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện

UBND tỉnh mới ra quyết định xử phạt hành chính một hộ dân 35 triệu đồng do xếp, chứa các chất cháy trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Theo đó, căn cứ các quy định hiện hành; biên bản vi phạm hành chính do UBND thị trấn Liên Nghĩa lập; xét đề nghị của UBND huyện Đức Trọng và Giám đốc Sở Công thương, UBND tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trường Thành (53 tuổi, ngụ Tổ dân phố 33, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) số tiền 35 triệu đồng. Ông Thành được xác định đã xếp, chứa các chất cháy trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện; vi phạm quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 15 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ.

Ngoài xử phạt hành chính, ông Thành buộc di dời toàn bộ số củi và các vật liệu có liên quan ra khỏi khu vực hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện. Nếu quá thời hạn theo quy định mà ông Thành không tự nguyện chấp hành thì cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

C.PHONG