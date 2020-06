Di Linh: Bắt 23 đối tượng đá gà ăn tiền

(LĐ online) - Tin từ Công an huyện Di Linh cho biết, ngày 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Di Linh bắt quả tang vụ đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đá gà tại Thôn 2, xã Hòa Trung, huyện Di Linh.

Các đối tượng tại Công an huyện Di Linh

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang 23 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà, tang vật thu giữ gồm 14 con gà đá, gần 160 triệu đồng tiền mặt, 18 giỏ xách có quai, 3 cựa sắt, 1 cân đồng hồ, 50 chiếc ghế nhựa, 20 cuộn băng keo, 1 tấm kính trắng có đục lỗ, 1 bạt màu xanh dùng để che, 4 sợi dây dù, 4 cọc thanh sắt, 26 điện thoại di động, 1 xe ô tô và 32 xe máy các loại.

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, một số đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tính đến chiều 1/6, Công an huyện Di Linh đã tạm giữ 23 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

NG. NGHĨA - T. DŨNG