ĐỘI CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ MA TÚY CÔNG AN HUYỆN DI LINH

Tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng những năm gần đây đang có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, các cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác trong lĩnh vực phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm về ma túy từ tỉnh đến cơ sở luôn phải đối diện với rất nhiều hiểm nguy, gian khổ. Trên trận tuyến cam go này, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Di Linh vẫn luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một tập thể tiêu biểu của lực lượng Công an huyện Di Linh trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Các chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Di Linh bắt giữ đối tượng trồng cây cần sa trái phép

Tình hình tội phạm và người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa, tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng ngày càng phức tạp hơn. Đối tượng phạm tội về ma túy cũng ngày càng manh động, liều lĩnh, nên hơn bao giờ hết, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy càng phải không ngừng rèn luyện kỹ năng, trau dồi nghiệp vụ và đặc biệt là trui rèn bản lĩnh của người Chiến sỹ Công an Nhân dân, quyết không lùi bước trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Với tinh thần ấy, mặc dù lực lượng còn mỏng, chỉ có 8 cán bộ, chiến sĩ; nhưng với chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Di Linh đã tích cực tham mưu với lãnh đạo Công an huyện đề ra nhiều kế hoạch, chương trình, biện pháp để tấn công, trấn áp tội phạm, phòng ngừa vi phạm trên lĩnh vực mình phụ trách. Từ chương trình, kế hoạch đó, tập thể, cá nhân của Đội tiếp tục đề ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho cả tập thể và từng cá nhân. Mỗi người một nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực phụ trách, nhưng cán bộ, chiến sĩ trong Đội hầu hết đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn đoàn kết hỗ trợ cùng nhau quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Điều đáng nêu gương ở Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Di Linh trong thời gian qua đó chính là tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không nề hà gian khổ, hiểm nguy. Các cán bộ, chiến sỹ trong Đội thường xuyên bám sát địa bàn, kể cả khi màn đêm buông xuống, kể cả những ngày mưa, ngày lễ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mật phục, kiên trì xây dựng quần chúng, mạng lưới để nắm bắt thông tin về các đối tượng và những di biến động của các đối tượng nằm trong diện theo dõi trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, Công an huyện Di Linh đã bắt, khởi tố 51 vụ với 73 đối tượng về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, trồng trái phép cây có chứa chất ma túy. Tang vật thu giữ 70,65 g heroin; 327,95 g Methamphetamin; 2,78 kg cần sa khô; 3,55 g ketamin; 0,75 g thuốc lắc. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện cũng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý hành chính 29 vụ, 29 đối tượng trồng trái phép cây cần sa, 177 lượt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; thu nhổ, tiêu hủy 1.070 cây cần sa. Đặc biệt, thời gian gần đây đã triệt phá tụ điểm phức tạp về ma túy tại cơ sở Karaoke Bình Minh Luxury thuộc Tổ 14, thị trấn Di Linh; bắt khởi tố 1 vụ 5 đối tượng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an huyện cho biết, cuộc chiến đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn huyện là cuộc chiến đấu cam go, lâu dài, thường xuyên và liên tục. Là địa bàn tương đối phức tạp cả về phân bố dân cư lẫn địa hình, lại giáp ranh với nhiều huyện, tỉnh trong khi những đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thì ngày càng manh động, tinh vi, chúng hoạt động ngày càng xảo quyệt nên gây rất nhiều khó khăn cho các trinh sát khi làm nhiệm vụ. Thế nhưng, thời gian qua, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn kiên trì, khôn khéo, xây dựng lòng tin trong Nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để đấu tranh hiệu quả với tệ nạn ma túy, Công an huyện Di Linh và các cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy còn đặc biệt chú trọng đến công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, từ đó vận động được đông đảo Nhân dân nêu cao ý thức vì cộng đồng, tham gia tố giác tội phạm và hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đã có rất nhiều tập thể, cá nhân trong thời gian qua chủ động liên hệ cung cấp thông tin cho lực lượng công an để giúp lực lượng công an triệt phá thành công một số vụ án, vụ việc liên quan đến ma túy. Công an huyện, mà cụ thể là Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng phối hợp chặt chẽ với công an xã, thị trấn để vận động và tổ chức đưa các đối tượng nghiện ma túy vào quản lý giáo dục tại địa phương. Cụ thể, đã vận động được 58 đối tượng ở các địa phương đi cai nghiện ma túy tự nguyện và đưa 44 đối tượng khác đi cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Toà án Nhân dân huyện. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, tình hình hút chích ma túy trên địa bàn huyện giảm mỗi năm.

Với rất nhiều nỗ lực và kết quả đạt được, từ năm 2015 đến nay, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Di Linh đã 4 lần được Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện tặng giấy khen về thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và trong các đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm. 7 cá nhân của Đội được lãnh đạo các cấp, từ Bộ đến huyện, tặng giấy khen, bằng khen. Có thể nói rằng, kết quả đạt được của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Di Linh thời gian qua đã tạo dựng niềm tin và góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

NGUYỄN NGHĨA