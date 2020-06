Đối tượng có tiền án lãnh 20 năm tù về tội giết người

(LĐ online) - Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Dũng 20 năm tù giam về tội “Giết người” và phải bồi thường số tiền 130 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

Trương Dũng tại phiên tòa lưu động sáng 19/6

Sáng 19/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ phẩm đối với bị cáo Trương Dũng (27 tuổi, ngụ tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) về tội “Giết người”. Dũng là đối tượng từng có 1 tiền án và bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 6/7/2019, sau khi uống rượu, Trương Dũng đến tiệm game bắn cá Luxury (Phường 1, TP Bảo Lộc) để chơi bắn cá. Do không có tiền nên Dũng nói với một nhân viên trong quán để cầm xe máy và điện thoại lấy tiền chơi game nhưng không được chấp nhận. Lúc này, anh Nguyễn Quốc Khánh đang chơi bắn cá tại tiệm game và có lời qua tiếng lại với Dũng nên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi thách đố đánh nhau nhưng được mọi người trong quán game can ngăn. Sau đó, Dũng ra mở cốp xe máy lấy dao đi vào quán và vung dao đâm trúng vào ngực anh Khánh. Trong lúc xô xát, giằng co Dũng tiếp tục dùng dao đâm trúng vào nách phải của Khánh. Ngay sau đó, Khánh được mọi người đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn Dũng lấy xe máy bỏ trốn về tỉnh Ninh Thuận. Còn Khánh do bị thương quá nặng nên đã tử vong tại Bệnh viện. Nghe tin Khánh tử vong, Dũng đã đến Công an TP Bảo Lộc đầu thú.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của Trương Dũng là đặc biệt nguy hiểm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Dũng 20 năm tù và buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 130 triệu đồng.

HẢI ĐƯỜNG