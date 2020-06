Dùng ô tô con đi trộm chó

(LĐ online) - Vào đêm ngày 23/6 rạng sáng ngày 24/6, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Cát Tiên đã bắt đối tượng Phạm Chí Hùng (43 tuổi, HKTT xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) vì hành vi trộm chó trên địa bàn huyện Cát Tiên.

Đối tượng Phạm Chí Hùng cùng tang vật

Cơ quan Công an huyện cho biết, Hùng đã điều khiển xe ô tô hiệu Inova để đi trộm chó. Qua kiểm tra xe ô tô, lực lượng công an phát hiện trên xe có nhiều dụng cụ dùng để bắt chó gồm súng bắn điện, nhiều dây điện và mũi tên, băng keo, 2 can xăng, 6 bịch bột ớt...

Mở rộng điều tra, các lực lượng Công an huyện thu giữ 2 lồng nhựa với 21 con chó tại thôn Mỹ Nam, xã Nam Ninh.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện điều tra, làm rõ.

Công an huyện thông báo cho nhân dân trên địa bàn huyện Cát Tiên biết để tìm chủ sở hữu hợp pháp của số tang vật trong vụ án trộm chó vào đêm 23/6 rạng sáng 24/6/2020. Mọi thông tin liên quan, liên hệ Đội hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện, số điện thoại 02633884798 hoặc đội trưởng Đội hình sự - kinh tế - ma túy, số điện thoại 0918824890.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN