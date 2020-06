Ghi nhận những kết quả bước đầu vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ ở Đơn Dương

Thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; lực lượng Công an huyện Đơn Dương đã thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Công an huyện Đơn Dương thu hồi nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong thời gian ngắn vận động người dân

Đơn Dương có 10 xã, thị trấn với dân số trên 91.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 30%. Đơn Dương có Quốc lộ 27 đi qua, là cửa ngõ các tỉnh duyên hải miền Trung vào Lâm Đồng, tiếp giáp với trung tâm kinh tế Đức trọng, Đà Lạt, Lạc Dương và tiếp giáp với tỉnh Ninh Thuận. Với địa bàn tương đối phức tạp, lại có diện tích rừng núi lớn, có đông đồng bào dân tộc sinh sống nên vẫn còn thói quen lưu trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là súng tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng và phục vụ các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng khác.

Với phương châm gần dân, sát dân, đến tận nhà, rà từng đối tượng, Công an huyện Đơn Dương ngay sau khi phát động đợt cao điểm vận động người dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, các chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đơn Dương cũng đã mở các đợt tuyên truyền tại cơ sở với nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú về hiểm họa của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, nhất là súng tự chế bằng hình ảnh, nhân vật “người thực việc thực” đã xảy ra trên địa bàn để tăng sức thuyết phục đến người dân.

Trao đổi với chúng tôi, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đơn Dương cho biết: Đội đã phối hợp với tất cả các xã về tận thôn, buôn, đến từng nhà tổ chức các đợt vận động thu hồi và tuyên truyền đến người dân trên địa bàn hiểu biết và nhận thức được tầm nguy hiểm của những loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bước đầu, đã có nhiều người dân nhận thức được sự nguy hiểm tiềm ẩn và đã giao nộp lại cho lực lượng công an. Với biện pháp “Kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, đồng loạt” trong công tác tuyên truyền, nhiều người dân đã tự nguyện đến giao nộp và vận động người thân, bạn bè xung quanh cùng thực hiện.

Chỉ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm gần đây, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đơn Dương đã thu 3 súng hơi, 2 súng cồn, 1 mã tấu, 9 kg đạn chì của 5 đối tượng đặt mua theo dạng chuyển phát.

Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị cũng đang quản lý 87 viên đạn pháo M71, 1 dây đạn AK, 205 viên đạn AK cùng nhiều vũ khí là đại đao, kiếm, dao… Trong số những vũ khí mà Công an huyện Đơn Dương đã thu giữ trong đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vừa qua có một số là súng dùng để đi săn. Số súng này gần đây các đối tượng thường lên mạng xã hội tìm, đặt mua theo từng bộ phận rồi tự lắp ráp thành khẩu súng hoàn thiện.

Có thể thấy rằng, kết quả ban đầu đạt được là nhờ công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện với nội dung, hình thức phong phú. Đặc biệt, đã nêu cao được vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong dòng họ, già làng. Lực lượng Công an huyện và xã ở Đơn Dương đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc từng trường hợp còn tàng trữ trái phép vũ khí, từ đó có biện pháp vận động giao nộp, đồng thời xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm.

Công an viên Huỳnh Công Hạnh (xã Lạc Xuân) cho biết, Lạc Xuân là xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế, chính vì vậy một bộ phận người dân vẫn thường mua và cất giữ súng tự chế trong nhà để mang vô rừng bắn chim, thú. Từ ngày công an chính quy về nhận nhiệm vụ đã tiến hành rà soát, nắm được danh sách những đối tượng nào sử dụng, phối hợp với hệ thống chính trị ở thôn, chi bộ thôn, già làng tổ chức vận động. Kết quả là người dân cũng đã tự nguyện đến giao nộp, chủ yếu là súng săn.

Theo nhận định của cơ quan công an, tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ hiện đang diễn ra dưới rất nhiều hình thức và sẽ còn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp về an ninh trật tự. Đơn Dương cũng từng là địa bàn xảy ra chiến sự trong thời kỳ kháng chiến, hơn nữa với địa hình đồi núi, người dân nhận thức pháp luật còn hạn chế nên thời gian tới, bên cạnh chủ động lập danh sách các đối tượng tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an huyện Đơn Dương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân. Đối với các trường hợp cố tình không giao nộp, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết thu hồi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

