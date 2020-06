Mật phục bắt đối tượng tàng trữ ma túy trong đêm

(LĐ online) - Sáng 2/6, Công an TP Bảo Lộc cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Tài (29 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) để làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phạm Đức Tài bị công an bắt giữ quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy

Qua công tác theo dõi, nắm bắt địa bàn, công an phát hiện thời gian gần đây, Phạm Đức Tài có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Từ những nguồn tin có được, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc đã bố trí trinh sát phối hợp cùng Công an phường Lộc Phát cải trang, mật phục theo dõi mọi hành tung của đối tượng. Sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 23 giờ đêm 1/6, các trinh sát đã bất ngờ ập tới, kiểm tra căn nhà tại đường Tăng Bạt Hổ (Tổ dân phố 12, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc), bắt quả tang Phạm Đức Tài đang tàng trữ chất ma túy trái phép. Kiểm tra nơi ở của Tài, công an phát hiện 1 hộp giấy chứa 4 gói nilon, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá. Liên quan đến vụ việc, Công an TP Bảo Lộc cũng đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Xuân Phát (33 tuổi, đường Cao Bá Quát, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc).

Bước đầu, đối tượng Tài khai nhận đây là chất ma túy, mua về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

HẢI ĐƯỜNG