Một tháng nộp Kho bạc Nhà nước 1,1 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm giao thông

Công an TP Đà Lạt cho biết, từ ngày 15/5 tới 14/6, lực lượng cảnh sát giao thông và trật tự (CSGT-TT) cùng công an 12 phường, 4 xã trên địa bàn đã tiến hành kiểm tra trên 5.500 lượt phương tiện tham gia giao thông đường bộ, lập biên bản xử lý vi phạm với số tiền nộp Kho bạc Nhà nước trên 1,1 tỷ đồng theo Kế hoạch “Tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đội CSGT-TT kiểm tra nồng độ cồn một tài xế xe khách, taxi trên đường Trần Phú

Theo đó, Công an TP Đà Lạt đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với gần 1.150 lượt trường hợp với các lỗi vi phạm: chở quá tải trọng, đi vào đường cấm; hết hạn kiểm định; tránh vượt không đúng quy định; đậu đỗ, không đội mũ bảo hiểm, thay đổi kết cấu phương tiện, không có giấy phép lái xe; không mang theo giấy tờ xe; vi phạm nồng độ cồn;... Trong đó, Đội CSGT-TT Công an Đà Lạt lập biên bản xử phạt 531 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước gần 900 triệu đồng; tạm giữ 58 xe ô tô, xe máy. Riêng xử phạt nồng độ cồn 23 trường hợp, quá tải 6 trường hợp, tốc độ 113 trường hợp...

Tuy nhiên, theo Công an TP Đà Lạt về đợt “Tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, như: một số bộ phận doanh nghiệp, nhà xe, người tham gia giao thông ý thức chưa cao, vẫn còn tình trạng trốn tránh vi phạm, công tác xử lý ở vùng sâu chưa hiệu quả.

C.THÀNH