Nhiều chuyển biến tích cực sau một tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông

Qua 1 tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm liên quan đến sử dụng và điều khiển phương tiện kết hợp kiểm tra giấy tờ. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn kết hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức tham gia giao thông cho các chủ phương tiện. Qua kết quả tổng kiểm soát từ ngày 15/5 đến ngày 14/6, có thể thấy đã phần nào nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện những qui định về hành chính trong lĩnh vực giao thông, các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh cũng có chiều hướng giảm.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện giao thông

Thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian một tháng ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn đã bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm, đường cao tốc để kiểm soát giấy tờ, phương tiện của ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm. Ngoài việc tập trung kiểm tra giấy tờ, phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông còn tập trung vào xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường, tránh vượt, dừng đỗ, chở quá số người và không đội mũ bảo hiểm.

Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa - Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, ngoài việc tiến hành kiểm tra giấy tờ, quy cách phương tiện, trong tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông còn đồng thời kết hợp với các hoạt động phòng chống đua xe trái phép, tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng. Kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến đường. Các đơn vị đội, trạm tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, tập trung tại các tuyến quốc lộ, tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.

Sau 1 tháng thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử phạt 6.467 trường hợp vi phạm, tạm giữ 710 xe mô tô, 98 xe ô tô, 1 phương tiện khác. Chuyển Kho bạc thu phạt tổng số tiền hơn 6 tỷ 225 triệu đồng và tước 330 giấy phép lái xe.

Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã trực tiếp xử lý 1.670 trường hợp, tước 44 giấy phép lái xe, tạm giữ 10 xe ô tô, 18 xe mô tô và phối hợp với với công an cấp huyện xử lý 871 trường hợp vi phạm.

Dưới góc độ của một địa bàn giao thông trọng điểm, Đội Phó Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Lạt, Đại úy Chu Anh Quang cho biết, một tháng ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Đà Lạt đã dừng kiểm soát 5.500 phương tiện. Kết quả kiểm tra trên địa bàn Đà Lạt cho thấy, các lỗi vi phạm nhiều nhất là đậu đỗ xe với 351 trường hợp, vi phạm tốc độ là 99 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn là 36 trường hợp. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, nhận thức của người dân cũng thay đổi theo chiều hướng ngày càng tốt hơn trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Đại đa số người dân tỏ ra đồng tình và bày tỏ sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định về tham gia giao thông sau khi được kiểm tra, nhắc nhở. Tình hình tai nạn giao thông và các vi phạm trong lĩnh vực giao thông do đó ngày càng giảm. Điều này cũng đã chứng minh hiệu quả thực chất của đợt tổng kiểm soát vừa qua.

Tiếp tục duy trì kiểm tra theo chuyên đề

Chia sẻ với phóng viên về việc lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện tổng kiểm soát phương tiện thời gian qua, anh Nguyên Bão (tài xế chuyên lái xe hợp đồng ở Đà Lạt) nhận xét rằng, việc lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tổng kiểm soát phương tiện không chỉ được những người làm nghề lái xe như anh quan tâm mà còn nhận được sự quan tâm của tất cả người dân. Từ những người đi xe đạp, đến xe máy, xe hơi và các loại phương tiện khác đều bàn tán và trao đổi về việc này, bởi đã tác động trực tiếp đến tất cả mọi người, mọi nhà. Nghe thông tin về tổng kiểm soát, riêng cánh tài xế như chúng tôi phải tự tìm hiểu và nâng cao hiểu biết của bản thân về Luật Giao thông đường bộ, hoàn chỉnh các thủ tục giấy tờ nhằm tránh vi phạm và bị xử lý. Khi đi làm, sau khi lực lượng cảnh sát giao thông hỏi kiểm tra giấy tờ xe, kiểm tra phương tiện; bản thân tôi cũng có thêm những hiểu biết mà trong thực tế do chủ quan, chỉ nghĩ đến sự tiện lợi của bản thân mà không biết mình đã vô tình vi phạm quy định.

Với sự vào cuộc quyết liệt và nghiêm túc trong thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát trong một tháng qua trên địa bàn toàn tỉnh, không thể phủ nhận là hoạt động này đã thu được những kết quả đáng ghi nhận khi đã góp phần nâng cao được ý thức của người dân khi tham gia giao thông, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về một số vấn đề liên quan đến chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Điều này góp phần kiểm soát và kéo giảm tai nạn giao thông không chỉ trong tháng qua mà còn được kỳ vọng sẽ kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông và các vi phạm liên quan đến giao thông trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, trong một tháng tổng kiểm soát với rất nhiều nhiệm vụ được đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực vẫn chưa như mong đợi. Để tiếp tục nâng cao ý thức của người dân, kéo giảm tai nạn giao thông vẫn cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp chính quyền, của lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian tới. Đặc biệt là trong tình hình diễn biến thực tế là vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, chủ quan và thiếu văn hóa trong tham gia giao thông. Những lỗi vi phạm vẫn còn thường xuyên xảy ra đó là lỗi vi phạm tốc độ, vi phạm làn đường, phần đường, vượt sai quy định… Đây cũng là những lỗi đã được xác định là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông trong thời gian qua.

Liên quan đến vấn đề này, Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa cho biết thêm, thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được và sự đồng tình của người dân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ... trên các tuyến đường, địa bàn theo tình hình thực tế của từng tuyến, từng địa bàn.

NGUYỄN NGHĨA