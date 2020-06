Phát động quần chúng phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy tại vùng DTTS

(LĐ online) - Công an Lâm Đồng vừa mở đợt tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn liên quan đến ma túy năm 2020 tại vùng đồng bào DTTS trong tỉnh.

Người dân vùng đồng bào DTTS tham dự lễ phát động quần chúng phòng chống ma túy trên địa bàn

Theo đó, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc (PV05), chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (PC04) của Công an tỉnh và Công an các huyện Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh, Đam Rông mở đợt phát động quần chúng phòng chống ma túy.

Các buổi lễ tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân phòng chống ma túy được tổ chức vào 19 giờ tối tại các vùng đồng bào DTTS từ ngày 15 - 18/6. Tham dự có 370 người dân vùng đồng bào DTTS tại thị trấn Di Linh (huyện Di Linh), xã Tân Thanh (Lâm Hà), xã Phi Liêng (Đam Rông), xã Đạ Ròn (Đơn Dương).

Để kiềm chế và từng bước làm giảm các vụ việc vi phạm liên quan đến ma túy, tội phạm ma túy và số người nghiện ma túy, đẩy lùi và thu hẹp dần các địa bàn phức tạp về ma túy trong thời gian tới, đợt phát động quần chúng phòng chống ma túy năm 2020 tập trung tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và toàn dân tham gia phòng chống ma túy, làm trong sạch địa bàn; giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa những người tự giác cai nghiện tại gia đình và cai nghiện tại cộng đồng. Đồng thời, vận động Nhân dân nêu cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán chất ma túy và các chất kích thích khác; phản ánh các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến ma túy.

AN NHIÊN