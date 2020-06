Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hàng không

Tình hình an ninh trật tự tại Cảng Hàng không Liên Khương thời gian qua cơ bản được đảm bảo; các lực lượng chức năng đã phối hợp thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát an ninh hàng không nên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hành chính.

Cảng Hàng không Liên khương

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, các cấp, ban, ngành đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Tại Lâm Đồng, công tác này cũng đã được UBND tỉnh chỉ đạo chú trọng thực hiện với sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành liên quan.

Cảng Hàng không Liên Khương thời gian qua luôn đạt mức tăng trưởng cao, sản lượng hành khách thông qua cảng hàng không này tăng trung bình hàng năm là 30%, sản lượng hàng hóa vận chuyển tăng trung bình 32%, số lần chuyến bay cất hạ cánh tăng trung bình 20%; doanh thu tăng trung bình 30%. Cảng Hàng không Liên Khương là một trong hai cảng hoạt động mức trung bình ở Việt Nam, sau Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng.

Để có những chuyến bay an toàn, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội và thúc đẩy dịch vụ hàng không ngày một phát triển; công tác an ninh, an toàn hàng không là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng. Xác định rõ như vậy nên thời gian qua, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn bay, song song đó phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt là với Công an tỉnh để trao đổi, xử lý thông tin liên quan, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và ứng phó kịp thời các tình huống khẩn nguy có thể xảy ra.

Công an tỉnh với vai trò là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh Lâm Đồng thời gian qua cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trên lĩnh vực an ninh, an toàn hàng không. Bên cạnh đó, trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều quy định, kế hoạch trên lĩnh vực phòng, chống khủng bố nói chung và khẩn nguy hàng không nói riêng.

Để đảm bảo an ninh, trật tự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Đức Trọng là lực lượng thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác đăng ký quản lý cư trú của các cơ sở tạm trú, tạm vắng trên địa bàn. Nắm bắt, khoanh vùng điều tra các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng truy nã, tham gia xử lý số đối tượng có hành vi gây mất trật tự công cộng, vận chuyển chất cháy, chất nổ, chất độc hại, hàng cấm và các hành vi trộm cắp tài sản tại Cảng Hàng không Liên Khương. Từ năm 2013 đến nay, Công an đã tổ chức điều động 1.440 lượt cán bộ, chiến sĩ với 520 ô tô, 480 mô tô tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 161 trường hợp vi phạm, trong đó cảnh cáo 96 trường hợp, phạt tiền 65 trường hợp với số tiền 22.750.000 đồng. Song song đó, công an còn phối hợp lực lượng an ninh hàng không tổ chức áp giải 32 đối tượng truy nã, phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng vận chuyển ma túy qua đường hàng không. Tổ chức 2 khóa tập huấn, cấp 106 chứng chỉ quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ cho lực lượng an ninh hàng không. Phối hợp với đại diện Cảng vụ miền Nam tại Liên Khương, chính quyền địa phương yêu cầu 250 hộ dân sống giáp ranh khu vực Cảng ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực hàng không dân dụng, các quy định về giới hạn độ cao chướng ngại vật và quy định về phòng, chống cháy nổ, chăn thả gia súc, thả các vật thể bay, thả diều... Xây dựng và triển khai phương án bố trí lực lượng, phân luồng, phân tuyến, chỉ huy điều tiết giao thông, xử lý các tình huống ùn tắc, chủ động nơi đậu, đỗ xe đúng tuyến, đúng vị trí, phân luồng giao thông, kiểm soát tình trạng xe taxi dù chèo kéo, đón khách, kiểm soát các cổng, cửa ra vào.

Để đảm bảo phòng, chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn, Cảng Hàng không Liên Khương thời gian qua cũng đã từng bước hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đội Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Cảng thường xuyên được tập luyện nâng cao kỹ năng chiến thuật chữa cháy.

Ngoài ra, những năm qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cũng đã tổ chức nhiều đợt diễn tập, ứng phó các tình huống uy hiếp an ninh - an toàn hàng không. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông hàng không an toàn. Đẩy mạnh phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc để chủ động nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và tình hình tội phạm trên địa bàn, kịp thời đưa ra những giải pháp xử lý hiệu quả. Từ cách làm này, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, người lao động trong Cảng Hàng không Liên Khương.

Hiện mỗi ngày lượng khách thông qua nhà ga khoảng 5.000 người, hàng hóa, bưu kiện khoảng 14,2 tấn; hành lý thông qua cảng khoảng 20 tấn, tần suất bay trung bình từ 32 đến 40 lần chuyến/ngày.

NGUYÊN THI - LÊ TIẾN