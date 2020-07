Cảnh báo tình trạng gia tăng và trẻ hóa đối tượng liên quan đến ma túy

Mặc dù Công an thành phố Đà Lạt cùng công an các phường, xã trên địa bàn đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm ma túy, nhưng thời gian gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy tại Đà Lạt vẫn diễn biến phức tạp với số vụ và số đối tượng được phát hiện tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2019. Điều khiến các cơ quan chức năng “trăn trở” hơn nữa là tội phạm và những đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố đang có dấu hiệu “trẻ hóa”. Điều này đã để lại nhiều hệ lụy đối với bản thân các đối tượng cùng gia đình và xã hội.

Đêm 23/4/2020, các trinh sát điều tra tội phạm về ma túy và hình sự Công an thành phố Đà Lạt cùng Công an Phường 9 đã đột kích biệt thự trên đường Trạng Trình, Phường 9, TP Đà Lạt, phát hiện 9 đối tượng trẻ tuổi, gồm: 4 nữ và 5 nam đang sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc trong biệt thự. Tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện 1 đĩa bên trong còn bột màu trắng. Khám xét trên người các đối tượng phát hiện thêm nửa viên ma túy tổng hợp màu xanh. Căn phòng được thiết kế cách âm nhiều lớp, có gắn hệ thống loa công suất lớn, đèn màu. Các đối tượng khai đang tổ chức mừng sinh nhật.

Theo thống kê của Công an thành phố Đà Lạt, chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các Đội nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt cùng công an các phường, xã phát hiện triệt phá trên 64 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, với 109 đối tượng. Qua đó, thu giữ trên 456 g ma túy các loại cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Đồng thời, khởi tố 48 vụ với 80 bị can với các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ năm 2019, tăng 34 vụ và tăng 63 đối tượng. Đáng chú ý qua điều tra cho thấy, tội phạm và đối tượng liên quan đến ma túy tại Đà Lạt tập trung chủ yếu vào những người trẻ tuổi, với trên 80% đối tượng thanh niên tuổi từ 18 đến 24. Qua điều tra cũng cho thấy, các đối tượng phạm tội về ma túy phần lớn có tiền án, tiền sự nên có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi, nguy hiểm. Phương thức thủ đoạn hoạt động mua bán lẻ các chất ma túy diễn ra với quy mô khép kín, hoạt động mua bán diễn ra nhanh gọn, liên tục thay đổi phương thức giao dịch. Loại ma túy mà các đối tượng thường sử dụng, tàng trữ, mua bán chủ yếu là heroin và ma túy tổng hợp dạng đá, thuốc lắc, ketamine, cần sa và các chế phẩm cần sa.

Các đối tượng thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện, như: vũ trường, quán bar, quán karaoke hoặc cơ sở lưu trú để tổ chức sử dụng ma túy. Không chỉ có vậy, các đối tượng còn thuê phòng nghỉ tại các khách sạn, villa, hoặc thuê nhà nguyên căn, nhà trọ tháng để tổ chức sử dụng ma túy, hoặc tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Điều đáng lo ngại, cũng có trường hợp thanh thiếu niên, cả nam lẫn nữ sau khi hút cần sa đã tổ chức đua xe trái phép gây nguy hiểm cho bản thân và những người, phương tiện cùng lưu thông.

Để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ án ma túy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, gần 6 tháng đầu năm 2020, Công an TP Đà Lạt và công an các phường, xã đã tổ chức kiểm tra đối với 37 cơ sở kinh doanh có điều kiện, phát hiện bắt quả tang 15 vụ với 35 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 vụ với 7 bị can tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, tiến hành “test” nhanh ma túy đối với gần 386 đối tượng. Qua đó, phát hiện trên 137 đối tượng dương tính với ma túy. Cùng với đó, ra quyết định xử phạt hành chính 75 đối tượng, chuyển giáo dục ở xã, phường đối với 16 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, với sự nguy hiểm cùng thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm ma túy và sự đa dạng về nơi sử dụng ma túy đòi hỏi lực lượng chức năng tiếp tục vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn để phát hiện, triệt phá các tụ điểm ma túy.

Để giảm thiểu số vụ và đối tượng có liên quan đến ma túy, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực của các lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Đặc biệt, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm về ma túy cũng như nhận thức rõ hơn về những tác hại của ma túy gây ra. Khi đó, sẽ góp phần ngăn ngừa cũng như kịp thời phát hiện, triệt phá các vụ án ma túy trên địa bàn TP Đà Lạt, nhất là giúp cho những người trẻ tuổi thực sự nói không với ma túy để có được tương lai tươi sáng hơn.

NG.NGHĨA - Đ.TRỌNG