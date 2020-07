Lạc Dương đưa vào sử dụng hệ thống camera an ninh

(LĐ online) - Chiều 23/7, UBND huyện Lạc Dương đã tổ chức lễ ra mắt và bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống camera an ninh trên địa bàn huyện. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lãnh đạo huyện Lạc Dương gỡ bảng biểu trưng ra mắt hệ thống camera an ninh

Năm 2019, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND huyện Lạc Dương đã đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh trên toàn địa bàn. Việc lắp đặt hệ thống camera được chia làm 2 giai đoạn. Đến nay, hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự đã được lắp đặt tại 6/6 xã, thị trấn với 116 mắt, trị giá 8,9 tỉ đồng, bao gồm camera ghi hình tổng quát, camera speeddome và camera chụp biển số.

Phát biểu tại lễ ra mắt và bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống camera an ninh, ông Sử Thanh Hoài – Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương nhấn mạnh: Hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông được lắp đặt trên địa bàn huyện giúp cho các cơ quan chức năng trong việc xác định đối tượng, trích xuất hình ảnh, dữ liệu, phát hiện nhận diện các đối tượng một cách nhanh chóng, cảnh báo và phòng ngừa các hành vi gây mất trật tự an ninh có thể xảy ra. Điển hình như việc theo dõi, bắt một số vụ vi phạm về cướp giật… trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã thể hiện rõ hiệu quả của hệ thống camera an ninh. Ngoài ra, việc đầu tư hệ thống camera an ninh còn tạo được sự an tâm cho người dân và doanh nghiệp cũng như khách du lịch khi đến với huyện Lạc Dương.

TUẤN HƯƠNG – ĐẠI DƯƠNG