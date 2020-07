Nhiều chuyển biến tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự ở xã Đoàn Kết

Xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai có diện tích 38,75 km2. Xã tiếp giáp với tỉnh Bình Thuận, có địa hình tương đối rộng và phức tạp với hơn 80% người dân tộc thiểu số sinh sống. Đời sống kinh tế, văn hóa của bà con trong vùng cũng còn nhiều hạn chế. Do đó, trong thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) luôn được Đảng bộ, chính quyền và lực lượng Công an xã đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Xã Đoàn Kết ngày càng phát triển và bình yên

Trao đổi với chúng tôi về tình hình ANTT trên địa bàn xã thời gian gần đây, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết Trần Văn Đông cho biết, Đảng ủy và UBND xã luôn đặt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và bảo đảm tình hình trật tự xã hội lên hàng đầu. Bởi, chỉ một khi tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo thì mới có thể tạo điều kiện để bà con nhân dân trong xã an tâm tham gia vào công cuộc xây dựng địa phương phát triển tốt về kinh tế và các lĩnh vực khác. Do nằm ở địa bàn tương đối phức tạp, lại có tuyến đường đèo khá dài với tỉnh Bình Thuận đi ngang qua, nên xã Đoàn Kết luôn tiềm ẩn nhiều nguyên nhân có thể xảy ra tệ nạn xã hội và gây mất ANTT… Tuy nhiên, những năm gần đây, đặc biệt là từ khi xã được bố trí lực lượng công an xã chính quy chuyên nghiệp, trong công tác và tổ chức các hoạt động trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn ngày càng ổn định. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, phạm pháp hình sự cũng được tăng cường và thu được kết quả tốt. Đặc biệt, tình hình tệ nạn xã hội ở vùng giáp ranh đã được kiểm soát tốt, giảm thiểu đáng kể các vụ việc phát sinh.

Đạt được kết quả trên, theo đánh giá của Chủ tịch UBND xã Trần Văn Đông, trước tiên phải kể đến sự đóng góp rất lớn của lực lượng công an xã. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng này đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức, đoàn thể và các già làng, người uy tín trong thôn, trong dòng tộc, chức sắc tôn giáo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn và bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm ANTT.

Xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xã cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác giữ gìn ANTT; trong đó, chú trọng đến những khu vực trọng yếu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT như khu vực gần đường đèo, khu vực giáp ranh, khu vực đô thị đông dân cư… Ở những địa bàn phức tạp, luôn có công an bám sát cơ sở, phối hợp và gần gũi, gắn bó với Nhân dân để nắm chắc tình hình địa bàn cũng như nắm bắt, thăm dò các hoạt động của các loại tội phạm, từ đó kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để nảy sinh phức tạp.

Hiện có 4 công an xã chính quy đang làm việc tại xã, chính vì vậy rất nhiều chương trình, hoạt động liên quan đến công tác nghiệp vụ đã được lực lượng này làm chủ lực tham mưu, triển khai và lên kế hoạch tổ chức ngày càng khoa học và bài bản. Cụ thể như lực lượng công an xã đã thường xuyên gọi, giáo dục các đối tượng sưu tra và đối tượng thanh niên hư hỏng gây rối ANTT tại địa phương; vận động Nhân dân giao nộp các loại vũ khí tự chế. Đồng thời, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an cũng tăng cường quản lý, gọi lên răn đe và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật. Đặc biệt, trước đây, trên địa bàn xã tệ nạn bài bạc ở khu vực giáp ranh rất nhức nhối thì nay tình hình cũng đã được kiểm soát khá tốt. Ban Công an xã đã tổ chức rà soát, lập danh sách theo dõi các đối tượng đánh bạc tại địa phận giáp ranh tỉnh Bình Thuận để theo dõi. Lực lượng Công an xã cũng đã triển khai hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề của Công an cấp trên, duy trì chế độ trực theo đúng quy định.

Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã cũng đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc nên tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn xã thời gian qua cơ bản được giữ vững ổn định, không có các vụ việc lớn, phức tạp xảy ra. Theo thống kê của xã, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn chỉ xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích; 3 vụ đánh nhau gây rối; 1 vụ sử dụng ma túy trái phép.

NGUYỄN NGHĨA