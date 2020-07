Triển khai Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp

(LĐ online) - Công an tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt vừa phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống AIDS, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Phường 6 - Đà Lạt tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và Kế hoạch mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Nhiều lực lượng tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp tại Phường 6 Đà Lạt

Hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh), UBND TP Đà Lạt, các đội nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt; thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống AIDS, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Phường 6; các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường; 15 tổ dân phố và các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Phường 6 Đà Lạt.

Ngay trong ngày triển khai, Công an Phường 6 Đà Lạt đã vận động thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Ngay trong ngày triển khai, Công an Phường 6 Đà Lạt đã vận động thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, Công an mở đợt phát động cao điểm tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà cho thuê nguyên căn, dịch vụ internet; tiến hành cho ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất cửa sắt, cửa nhôm, nhà xe, cơ sở chuyển phát nhanh, đối tượng nghi vấn, đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ; vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ trên địa bàn.

AN NHIÊN