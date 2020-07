Triệt phá băng nhóm móc túi tại các khu du lịch ở Đà Lạt

(LĐ online) - Có ít nhất 7 đối tượng là người ngoài tỉnh Lâm Đồng đã lợi dụng du khách tới Đà Lạt nghỉ hè đông đúc để móc túi.

Để triệt phá băng nhóm trên, các trinh sát Đội CSHS Công an TP Đà Lạt đã mất nhiều công đeo bám và bắt quả tang được 7 đối tượng tới từ Tây Ninh, Tiền Giang, An Giang, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

3 trong 7 đối tượng được đưa đến thực nghiệm điều tra tại địa điểm móc túi du khách tại một khu du lịch tại Đà Lạt

Thủ đoạn tinh vi

Chiều tối và đêm 25/7, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt qua nhiều ngày đeo bám đã truy xét nóng, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 7 đối tượng, đang làm rõ thêm 1 đối tượng về hành trộm cắp tài sản. Cụ thể, 7 đối tượng trên lợi dụng trong khu du lịch người đi lại đông đúc để phối hợp, dàn cảnh móc túi tiền, trộm tài sản của nhiều du khách.

7 đối tượng trên, gồm: Lê Hữu Lộc (46 tuổi, trú tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Thị Hồng (48 tuổi, trú tại xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi), Huỳnh Tăng Bình (50 tuổi, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), Đặng Thị Chi Mai (59 tuổi, trú tại tỉnh Long An), La Thị Nhung (tên khác là Lem, 33 tuổi, trú tại huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang), Nguyễn Thị Vân (41 tuổi, trú tại tỉnh An Giang) và Vũ Thị Thanh Hải (55 tuổi, trú Phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Ngoài ra, còn 1 đối tượng tên Nguyễn Hoài T., trú tỉnh Tây Ninh, là lái xe ô tô chở các đối tượng trên đến Đà Lạt, Công an đang tiếp tục xác minh để làm rõ hành vi phạm tội.

Theo thông tin ban đầu từ lời khai của các đối tượng nêu trên, cả nhóm bắt đầu hành vi phạm pháp từ đầu tháng 7 tới nay. Người cầm đầu là Lê Hữu Lộc đã rủ rê 6 đối tượng còn lại lên Đà Lạt để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Sau khi bàn bạc, cả nhóm đồng ý và lên kế hoạch thực hiện khá bài bản.

Phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của các đối tượng là đi theo nhóm, giả làm khách du lịch, đến những khu du lịch đông người, lợi dụng sơ hở của khách du lịch để lấy trộm tài sản. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, khi di chuyển đến Đà Lạt, Lê Hữu Lộc đi cùng Nguyễn Thị Hồng và ở tại 1 khách sạn riêng, số còn lại ở chung 1 khách sạn khác (bao gồm cả tài xế T).

Vào tối 23/7, sau khi đến Đà Lạt, các đối tượng chia ra ở 2 khách sạn cùng đường Bùi Thị Xuân, như đã bàn bạc. Sau đó, Lộc cùng Bình, Vân, Mai, Hải, Nhung đi vào siêu thị Big C để tìm kiếm "con mồi".

Tại khu vực quầy bán rau của siêu thị, phát hiện một người phụ nữ đeo túi xách màu đen đang mua hàng tại đây, chúng ra hiệu cho nhau. Lộc và Hồng đến tạo động tác giả xô đẩy vào người phụ nữ này. Trong khi đó Bình, Vân, Hải, Mai tiến đến tạo đám đông với mục đích làm phân tán sự chú ý của người phụ nữ và che tầm nhìn của người này.

Khi người phụ nữ này mất tập trung thì Nhung tiến lại mở khóa giỏ xách nguời này đang đeo và lấy trộm được 1 điện thoại di động. Các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát về khách sạn. Lộc cất giữ tài sản là chiếc điện thoại lấy trộm được. Bị hại trong vụ này là chị Phạm Thị L.Q. (28 tuổi, trú Phường 6, TP Đà Lạt).

Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ ngày 24/7, cả nhóm đi đến khu du lịch Đường hầm đất sét để thực hiện hành vi trộm cắp. Tại đây, các đối tượng phát hiện có 1 người phụ nữ đeo ba lô 2 dây ở phía sau lưng.

Do đã thống nhất từ trước, Lộc tiến đến áp sát người phụ nữ, còn Hồng mở bung cây dù đã chuẩn bị từ trước, mang theo để che chắn tầm nhìn của mọi người xung quanh. Lộc kéo khóa balo và lấy được 1 ví da của bị hại là Nguyễn V.A. (48 tuổi, du khách đến từ Hà Nội). Sau khi lấy trộm được tài sản, các đối tượng lục ba lô, phát hiện bên trong có số tiền khoảng 26 triệu đồng, 100 USD, 20 EURO cùng nhiều giấy tờ cá nhân khác. Bọn họ lấy tiền và vứt giấy tờ, ba lô lại bên đường.

Nhiều bị hại trình báo

Lê Hữu Lộc, người chủ mưu rủ các đối tượng đi trộm cắp tài sản Theo Công an TP Đà Lạt, xuất phát từ tin báo của nhiều bị hại và quản lý các khu du lịch tại Đà Lạt, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 25/7, các trinh sát đã xác định 2 khách sạn các đối tượng đã ở và lên kế hoạch tóm gọn băng nhóm móc túi du khách.

Theo đó, Cơ quan điều tra đã ập vào khách sạn và tóm gọn 5 đối tượng Vân, Mai, Hải, Nhung và tài xế T. Riêng Lộc và Bình sau khi liên lạc không được với nhóm của Nhung đã bỏ về TP Hồ Chí Minh cùng tang vật của hai vụ án trên. Khi 2 đối tượng này đi đến khu vực thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai thì bị trinh sát hình sự Công an TP Đà Lạt và lực lượng CSGT Trạm Madagui - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp, bắt giữ cùng tang vật vụ án. Ngay tại hiện trường, Công an đã thu giữ cả cục chiếc điện thoại di động, các tài sản khác là tang vật trong nhiều lần móc trộm tài sản của các đối tượng.

Ngoài 2 vụ kể trên, qua đấu tranh của Cơ quan CSĐT cùng đơn tố cáo của một số bị hại khác, các đối tượng thừa nhận đã gây ra 8 vụ móc túi khác. Trong ngày 26/7, Công an Đà Lạt đã tổ chức lực lượng, dẫn giải 7 đối tượng trên đi thực nghiệm hiện trường tại 2 địa điểm chúng hoạt động móc túi du khách.

Hiện, Đà Lạt đang vào mùa cao điểm du khách lên nghỉ hè và ước đạt bình quân mỗi ngày có 50-60 ngàn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Nhiều đối tượng lợi dụng thời điểm này để trà trộn vào các điểm, khu du lịch trộm cắp tài sản, móc túi du khách. Công an TP Đà Lạt khuyến cáo du khách và người dân địa phương nâng cao tinh thần cảnh giác. Nếu phát hiện các đối tượng trên, hãy báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trực ban Công an TP Đà Lạt, số điện thoại 02633.822032.

