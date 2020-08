Bị chém trọng thương khi đang ngủ trong quán nước

(LĐ online) - Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 29/8, tại khu Du lịch hồ Tuyền Lâm TP Đà Lạt làm 2 người bị thương; trong đó, một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu…

Nạn nhân Dĩnh đang được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 29/8, trong lúc ông Quách Văn Dĩnh (52 tuổi), đang nằm ngủ trên võng trước quán giải khát Hòa Bình (đường Hoa Phượng Tím, thuộc Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt) thì bất ngờ bị một đối tượng xông vào quán chém bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Nghi phạm đã bị cơ quan công an tạm giữ và bước đầu khai nhận tên là Nguyễn Công Phúc (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định). Phúc đã dùng búa đập vào đầu, tiếp đó dùng dao chém nhiều nhát vào mặt, cổ khiến ông Dĩnh bất tĩnh phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Tiếp đó, Phúc phá khóa 2 lớp cửa lẻn vào quán cạy tủ lục đồ đạc rồi leo lên gác. Khi thấy anh Nguyễn Trung Hiếu (nhân viên quán), ngủ trên gác vừa tỉnh dậy, Phúc dùng dao chém nhưng rất may anh Hiếu né kịp nên chỉ bị thương nhẹ và nhanh chóng khống chế được Phúc. Đồng thời, hô hoán những người ở các quán lân cận chạy tới ứng cứu và gọi công an tới bắt giữ Phúc.

Đối tượng Nguyễn Công Phúc cùng hung khí gây án (hình cắt từ clip)

Tại cơ quan chức năng, bước đầu Phúc khai do làm ăn thua lỗ hàng trăm triệu đồng không có tiền trả nợ, nên cách đây 2 ngày Phúc chạy xe đạp từ TP Hồ Chí Minh lên Đà Lạt và ở tại một khách sạn trên địa bàn Phường 1 (TP Đà Lạt). Sáng 28/8, Phúc đến Khu du lịch hồ Tuyền Lâm khảo sát các quán cà phê, giải khát gần bờ đập hồ để tối đến đột nhập cướp tài sản.

Sau khi bán chiếc xe đạp lấy tiền mua búa và dao, rạng sáng 29/8, Phúc đi từ trung tâm TP Đà Lạt xuống hồ Tuyền Lâm để thực hiện hành vi chém người cướp tài sản thì bị bắt.

THỤY TRANG