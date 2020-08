Vụ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc tại Bắc Ninh: Thủ phạm khai bắt cháu về để nuôi

Nguyễn Thị Thu khai, ngày 20/8, Thu nảy sinh ý định muốn bắt một em bé về để nuôi. Do đó, 17 giờ, ngày 21/8, Thu đến công viên Nguyễn Văn Cừ, thấy cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đang chơi một mình, Thu liền rủ cháu bé theo...

Cháu Nguyễn Cao Gia Bảo. Ảnh: dantri.com.vn

Đêm 22/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh di lý đối tượng Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, trú quán tại tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đang ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Đặng Văn Bằng (sinh năm 1987, trú quán tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) từ tỉnh Tuyên Quang về thành phố Bắc Ninh. Đây là hai đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (sinh năm 2018, trú tại khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh) vào 17 giờ, ngày 21/8 gây xôn xao dư luận. Ngay trong đêm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã lấy lời khai của các đối tượng.

Nguyễn Thị Thu khai, ngày 20/8, Thu nảy sinh ý định muốn bắt một em bé về để nuôi. Do trước đó, Thu từng đi tập thể dục tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh và thấy có nhiều trẻ nhỏ đang chơi. Thực hiện ý định bắt trẻ con, 17 giờ, ngày 21/8, Thu đến công viên Nguyễn Văn Cừ, thấy cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đang chơi một mình, Thu liền rủ cháu bé theo, sau đó sử dụng chiếc xe máy chở cháu bé về khu nhà trọ tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh. Sáng sớm 22/8, Thu mang theo cháu Nguyễn Cao Gia Bảo và cùng bạn trai là Đặng Văn Bằng di chuyển về Tuyên Quang. Đến trưa cùng ngày, cả hai đối tượng và cháu Gia Bảo đến xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Trao đổi với các cơ quan báo chí, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết ngay sau khi nhận được vụ việc, ông đã chỉ đạo Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu vụ án “bắt cóc trẻ em”, sáng 22/8, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét, huy động các lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Kết quả, sau hơn 24 giờ nhận được thông tin vụ việc, 21 giờ 30 phút ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự hỗ trợ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, giải cứu thành công cháu bé tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay trong đêm, hai đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em và cháu Gia Bảo được lực lượng chức năng đưa từ Tuyên Quang về thành phố Bắc Ninh để điều tra, làm rõ.

Rạng sáng ngày 23/8, tại trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh, trong niềm vui hân hoan của gia đình và người thân cháu bé, lực lượng chức năng đã trao bé Nguyễn Cao Gia Bảo về với vòng tay người thân an toàn, mạnh khỏe.

Với tâm trạng xúc động xen lẫn niềm vui, anh Nguyễn Văn Hưng, trú tại khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, bố bé Nguyễn Cao Gia Bảo) chia sẻ: “Ngày hôm nay, khi được gặp lại con, tôi cảm thấy như được sinh con ra thêm một lần nữa, đặc biệt, không nghĩ là mình được đón con về ngay trong đêm nay. Đây là niềm vui vô bờ bến của gia đình. Qua đây, tôi cũng xin cảm ơn sự vào cuộc của các lực lượng Công an, sự chia sẻ của nhân dân ở trong và ngoài tỉnh; đồng thời mong muốn các bậc cha mẹ quan tâm với con nhiều hơn nữa để con không phải gặp nguy hiểm”.

Cảm kích về tình cảm của người dân trong việc sẻ chia sự việc với gia đình, chị Cao Thị Ngọc Yến ( trú khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, mẹ cháu Nguyễn Cao Gia Bảo) nghẹn ngào tâm sự: “Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người mặc dù không quen biết gia đình nhưng luôn sát cánh, động viên cùng gia đình tìm con. Qua đây, tôi càng cảm nhận được tình người của người dân Việt Nam. Đây là động lực để tôi gắng gượng trên con đường tìm lại đứa con của mình. Bên cạnh đó, sự vào cuộc khẩn trương của các cơ quan chức năng đã mang lại niềm tin cho tôi, không chỉ trong vụ việc này mà niềm tin vào sự gìn giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân”.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 21/8, cháu Nguyễn Cao Gia Bảo cùng bố đến công viên Nguyễn Văn Cừ chơi. Sau đó ít phút, người bố không thấy con đâu liền đi tìm và báo cáo các cơ quan chức năng, đồng thời đăng tải thông tin cháu bé mất tích lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

(Theo TTXVN)