Bắt thanh niên trốn truy nã

(LĐ online) - Sáng 26/9, Công an huyện Đam Rông cho biết, đã cùng với Viện KSND huyện dẫn giải K’Khánh (20 tuổi, trú tại thôn Đạ Sơn, xã Đạ K’Nàng) thực nghiệm hiện trường vụ án Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

K' Khánh (áo đen) thực nghiệm hiện trường cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ

Trước đó, vào đêm 21/8/2017, K’Khánh đến Trường Tiểu học Phi Liêng nhậu và quậy phá. Khi bị ông Nguyễn Đình Lâm là bảo vệ của trường nhắc nhở, K’Khánh đã dùng dao đâm ông Lâm 2 nhát gây thương tích 3% rồi bỏ trốn.

Trong quá trình Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đam Rông đang điều tra vụ Cố ý gây thương tích trên thì tối 1/10/2017, K’Khánh lại về xã Đạ K’Nàng tụ tập với bạn bè, mang theo mã tấu, dao, gậy để chuẩn bị đánh nhau. Khi bị lực lượng Công an xã Đạ K'Nàng vây bắt thì K’Khánh cùng 2 đối tượng khác dùng xe máy bỏ chạy và trốn vào đường hẻm. Lúc này, ông Nguyễn Sơn Tịnh – Trưởng Công an xã phát hiện thì nhóm đối tượng dùng mã tấu chém vào tay ông Tịnh gây thương tích nhẹ.

Ngày sau đó, K’Khánh đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đam Rông khởi tố và ra quyết định truy nã.

Sau 3 năm lẩn trốn, đến ngày 1/8/2020, đối tượng bị các trinh sát của Công an huyện Đam Rông bắt khi đang về thăm bạn tại xã Đạ K’Nàng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

PHƯƠNG LÂM