Ghi nhận mô hình đổi gạo lấy vũ khí ở Đức Trọng

Nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội để kịp thời phát hiện, tố giác và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng trong Nhân dân, bom mìn do chiến tranh để lại; Công an huyện Đức Trọng đã ban hành Kế hoạch số 1697/KH-CA ngày 26/5/2020 về việc xây dựng và triển khai mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” trên địa bàn huyện, tập trung vào một số địa bàn trọng điểm còn tồn đọng nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phức tạp về an ninh trật tự.

Một số vũ khí, công cụ hỗ trợ do Công an thị trấn Liên Nghĩa vừa thu hồi

Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng là địa bàn đông dân cư, khá phức tạp về tình hình an ninh trật tự và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Ghi nhận của chúng tôi, triển khai thực hiện kế hoạch này, Công an thị trấn Liên Nghĩa đã tổ chức vận động dán 50 áp phích, tuyên truyền tại 34 tổ dân phố; phát 1.500 tờ rơi vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí nguy hiểm, từ vũ khí thô sơ (dao lê, mã tấu, kiếm…) đến vũ khí quân dụng, súng, bom, mìn các loại. Cuộc vận động bước đầu cho thấy đã và đang phát huy hiệu quả khi nhiều người dân đã mạnh dạn đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho công an. Cụ thể như trường hợp của 4 công dân ở Tổ 3, Tổ 27, Tổ 26 và Tổ 6 sau khi đọc được thông tin đã tự tìm đến liên hệ với Công an thị trấn để giao nộp 10 dao tự chế; 2 công dân ở Tổ 16 cũng đến cơ quan công an giao nộp 2 súng cồn tự chế và một khẩu súng hơi.

Bên cạnh việc tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền kêu gọi sự tự giác của người dân, Công an thị trấn Liên Nghĩa thời gian qua cũng đã phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Đức Trọng tổ chức khoanh vùng các đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Qua đó, tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều vụ tàng trữ vũ khí, hung khí nguy hiểm. Cụ thể như vào ngày 16/6/2020, qua công tác tuần tra kiểm soát ban đêm, Công an thị trấn đã phát hiện 2 đối tượng nghi vấn, tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng hơi bằng kim loại được giấu trong túi đựng vợt cầu lông. Tiếp đó, ngày 23/7/2020, qua công tác kiểm tra tạm trú tại một nhà trọ ở Tổ 3, thị trấn Liên Nghĩa, lực lượng công an phát hiện 3 đối tượng có độ tuổi từ 17 đến 20 tàng trữ trái phép 7 dao tự chế các loại. Ngoài ra, Công an thị trấn còn phối hợp với tổ công tác liên ngành Công an huyện Đức Trọng tuần tra phát hiện và thu giữ 2 cây ba khúc, 1 mã tấu, 1 dao và 1 kiếm tự chế,...

Tại một số địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa khác ở huyện Đức Trọng cũng đang tích cực thực hiện kế hoạch trên bằng nhiều biện pháp. Xã Tà Năng, một xã vùng sâu có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, lực lượng Công an xã đã tổ chức vận động, dán tờ rơi, áp phích, tuyên truyền rộng rãi trên địa bàn xã. Song song đó, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác vận động, thuyết phục Nhân dân, bước đầu cũng đã vận động được một số quần chúng nhân dân tự nguyện giao nộp súng, dao tự chế.

Việc tàng trữ, sử dụng, mua bán các loại súng săn, súng kíp, súng tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… đã để lại những hệ lụy xấu trong xã hội; nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra trong thực tế. Công tác vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang triển khai theo tinh thần Kế hoạch 105 của Bộ Công an, nhằm mục tiêu ngăn chặn triệt để việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong cộng đồng dân cư. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao về nhận thức, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và mỗi người dân đối với công tác phòng ngừa tội phạm lợi dụng các loại vũ khí, công cụ, vật liệu nổ để gây án, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Việc vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trên địa bàn huyện Đức Trọng thực hiện với sự hỗ trợ vận động của một số cơ quan, đoàn thể chính trị và bước đầu đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa hiệu quả của cuộc vận động vẫn cần sự chung tay, đồng lòng, trách nhiệm hơn nữa của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị nhằm tuyên truyền, vận động thuyết phục Nhân dân.

NGUYÊN THI - PHẠM NGÂN