Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm máy bơm nước

(LĐ online) - Sáng 2/9, Công an huyện Đạ Huoai cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thái Huy (31 tuổi, ngụ tại xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về tội “Trộm cắp tài sản”; đồng thời, phối hợp cùng Công an huyện Tân Phú truy bắt 1 nghi phạm khác là đồng bọn của Huy đang bỏ trốn.

Nguyễn Thái Huy bị bắt giữ cùng tang vật

Theo Công an huyện Đạ Huoai, vào ngày 24/8/2020, đơn vị nhận được tin báo của người dân ngụ tại xã Đạ P’Loa trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 máy bơn nước trong vườn sầu riêng và một số vật dụng đi kèm máy bơm. Tiếp nhận tin báo, Thượng tá Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Công an huyện Đạ Huoai đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tiến hành truy xét, chặn các ngã đường vây bắt các nghi phạm.

Trong qua trình truy xét, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế và môi trường Công an huyện Đạ Huoai phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện tình nghi, chở theo đồ vật cồng kềnh nên đã bám theo. Phát hiện có người bám theo, 2 đối tượng đã chạy xe máy vào một con đường dân sinh gần rừng trên địa bàn xã Đạ P’Loa rồi vứt xe máy bỏ chạy. Lúc này, 2 trinh sát đã đuổi theo khống chế bắt gọn 1 thanh niên, người còn lại bỏ chạy trốn vào rừng.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 máy bơm nước, 1 đầu ba máy bơm và 1 khung sắt máy bơm là tang vật vụ trộm. Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 xe máy là phương tiện mà 2 đối tượng sử dụng để trộm cắp máy bơm. Thanh niên bị bắt được xác định là Nguyễn Thái Huy (31 tuổi, ngụ tại xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Bước đầu, tại cơ quan công an, Huy khai nhận: Vào sáng 24/8, Huy cùng đồng bọn điều khiển xe máy đi từ địa phương lên huyện Đạ Huoai với mục đích trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến xã Đạ P’Loa (huyện Đạ Huoai) phát hiện 1 nhà chòi trong vườn sầu riêng không có người canh giữ nên đã đột nhập trộm cắp máy bơm nước và các vật dụng đi kèm với ý định mang về huyện Tân Phú bán thì bị công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Hiện, Công an huyện Đạ Huoai đã khởi tối vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thái Huy; đồng thời, phối hợp với Công an huyện Tân Phú truy bắt đồng bọn của Huy để mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Công an huyện Đạ Huoai thông báo, thời gian qua, nếu người dân bị trộm các dụng cụ tương tự của vụ trộm hãy liên hệ công an huyện Đạ Huoai và các công an xã, thị trấn gần nhất để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

HẢI ĐƯỜNG