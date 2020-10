Điểm mới về thưởng Tết từ 2021

Doanh nghiệp thưởng Tết trong năm 2021 cho người lao động không chỉ là tiền mà có thể là hiện vật, hoặc hình thức khác như chuyến du lịch…

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thưởng Tết năm nay cho người lao động có thể không phải là tiền

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2021 là thời điểm áp dụng Bộ Luật Lao động 2019. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều đơn vị, doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, do đó việc thưởng Tết cho người lao động có thể khác so với những năm trước.

Điểm mới về thưởng Tết

Khoản 1, Điều 104 của Bộ Luật Lao động 2019 đã quy định về thưởng thay vì tiền thưởng như trước đây.

Cụ thể, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Đây là căn cứ để các doanh nghiệp thưởng Tết trong năm 2021 cho người lao động không chỉ là tiền mà còn có hiện vật, hoặc hình thức khác như chuyến du lịch…

Trên thực tế hiện nay, không ít doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động bằng các hình thức khác không chỉ là tiền, như thưởng chính sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh… Tuy nhiên, việc luật hóa khái niệm "thưởng" thay vì "tiền lương" từ năm 2021 cũng là một điểm mới đáng chú ý.

Doanh nghiệp gặp khó vì Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 trong năm 2020, nhiều doanh nghiệp phải phá sản, tạm ngừng kinh doanh hoặc cắt giảm nhân sự để ứng phó với những khó khăn, hoặc vẫn duy trì hoạt động nhưng doanh thu giảm sút nên phải tính tới phương án "cắt" thưởng Tết của người lao động.

Tương tự như trước đây, Bộ Luật Lao động 2019 vẫn quy định Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định.

Điều này có nghĩa là, Bộ luật mới cũng không bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng (trong đó có thưởng Tết) cho người lao động. Việc doanh nghiệp có thưởng hay không, thưởng nhiều hay ít hay thưởng bằng cách nào là do doanh nghiệp quyết định, dựa vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

(Theo nld.com.vn)