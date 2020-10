Đối tượng tông chết người rồi bỏ chạy ra đầu thú

(LĐ online) - Sáng 7/10, Công an huyện Di Linh đã tiến hành lấy lời khai, tạm giữ đối tượng tông chết người rồi bỏ chạy vào đêm 6/10.

K’Bi đến Công an huyện đầu thú

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 7/10, người dân ở Tổ 6 (thị trấn Di Linh) phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi chết phía trước nhà. Nhận được tin báo, Công an huyện Di Linh có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra.

Qua truy xuất các camera an ninh, Công an xác định đây là vụ tai nạn giao thông, đối tượng gây tai nạn đã bỏ chạy. Qua xác định đối tượng và vận động, đến 10 giờ cùng ngày, đối tượng gây ra vụ tai nạn là K’Bi (19 tuổi, ngụ xã Gung Ré, huyện Di Linh) đã đến Công an huyện đầu thú.

K’Bi khai nhận đêm 6/10, K’Bi điều khiển xe máy chở em họ ở cùng thôn đi nhậu. Đến khoảng 22 giờ thì cùng về và tông vào người đàn ông nói trên đang đi bộ. Do đã ngấm rượu và quá lo sợ nên K’Bi cùng em họ bỏ chạy về nhà ngủ.

Đến sáng 7/10, khi nghe được thông tin người đàn ông đã tử vong và Công an đang tổ chức truy xét nên K’Bi đã đến công an huyện Di Linh đầu thú.

TQT