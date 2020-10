Xử lý dứt điểm 53 điểm, tuyến đường phức tạp về trật tự công cộng

Ngày 5/10, UBND TP Đà Lạt cho biết, để đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng (TTĐT-TTCC) trong thời gian tới, Công an TP Đà Lạt, Ban an toàn giao thông các phường, xã trên địa bàn đang tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng 53 điểm, tuyến đường phức tạp về TTĐT-TTCC.

Theo đó, từ ngày 15/9 tới nay, Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự, công an các phường, xã tổ chức triển khai lực lượng, giải quyết tình hình trật tự giao thông (TTGT) và TTCC trên địa bàn. Cụ thể, Ban an toàn giao thông các phường, xã, đội nghiệp vụ Công an thành phố ra quân thường xuyên chỉnh trang đô thị, làm cam kết giao ước thi đua giải quyết dứt điểm tình trạng 53 điểm, tuyến đường phức tạp về TTĐT và TTCC.

Hiện các đơn vị đang tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, treo pa nô, khẩu hiệu, lắp đặt thêm camera an ninh để giám sát, xử lý nguội các hành vi vi phạm. Đồng thời, công an các phường, xã sẽ làm việc yêu cầu gần 500 trường hợp kinh doanh, buôn bán tại các điểm phức tạp về TTCC trên địa bàn cam kết chấp hành quy định pháp luật.

Công an TP Đà Lạt cũng yêu cầu chỉ huy công an phường, xã bám sát địa bàn tổ chức, đôn đốc giải quyết dứt điểm 53 điểm, tuyến đường phức tạp về TTĐT-TTCC đã đăng ký, cam kết từ ngày 15/9/2020 đến hết ngày 30/6/2021.

Trước đó, theo đánh giá của Công an TP Đà Lạt, các điểm, tuyến đường nêu trên vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ phương tiện không đúng nơi quy định, phát sinh chợ tự phát,…

CHÍNH THÀNH