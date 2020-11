Đi mua pháo nổ về bán thì bị bắt

(LĐ online) - Ngày 14/11, Đặng Xuân Hoàng (17 tuổi) và Võ Hoài Nam (16 tuổi), cùng trú thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên đã bị Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước bắt khi vận chuyển 16,2 kg pháo nổ về Cát Tiên để tiêu thụ.

Trước đó, qua trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thị xã Phước Long theo dõi bắt quả tang Đặng Xuân Hoàng (17 tuổi) và Võ Hoài Nam (16 tuổi) đang vận chuyển 16,2 kg pháo nổ bằng xe máy. Tại cơ quan công an, Hoàng và Nam khai nhận trước đó lên mạng xã hội thấy có một nick name (không rõ lai lịch) rao bán pháo nổ nên đặt mua 15 bịch pháo bi, 5 hộp pháo hoa với giá 6,9 triệu đồng.

Sau đó, Hoàng điều khiển xe mô tô từ thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên đến Trung tâm thương mại Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước gặp 1 thanh niên lấy pháo. Trên đường chở số pháo vừa mua về Cát Tiên thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tuy nhiên, do cả Hoàng và Nam chưa đủ 18 tuổi nên Công an đã yêu cầu 2 gia đình đến bảo lãnh 2 đối tượng này.

Đây là bài học cho nhưng ai đang có ý định mua bán hoặc sử dụng pháo nổ trong dịp tết nguyên đấn sắp tới.

TQT