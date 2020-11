Điều tra án mạng người phụ nữ chết trong phòng trọ

(LĐ online) - Sáng 7/11, Công an Phường 8, thành phố Đà Lạt vẫn đang tạm giữ nghi can và phối hợp Đội CSĐT hình sự Công an TP Đà Lạt điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong chưa rõ nguyên nhân 4 ngày sau mới phát hiện xác trong phòng trọ trên đường Trần Khánh Dư, Phường 8, Đà Lạt.

Nạn nhân tên Võ Thị Hồng Mai (41 tuổi, quê quán: Bình Định) đã thuê phòng trọ ở cùng với người đàn ông sử dụng bằng lái xe tên Phạm Kim Hồng (33 tuổi) từ tháng 9/2020.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 5/11 chủ nhà trọ (nằm trên đường Trần Khánh Dư, Phường 8, TP Đà Lạt) có ghé vào căn phòng của nạn nhân, nằm ở tầng hầm của khu nhà trọ để kiểm tra và có hỏi người đàn ông sống cùng sao cả hai không đi làm? Người này lúc đó chỉ vào giường, nơi có người phụ nữ đang nằm trùm chăn, chỉ hở chút phần chân ra nói vợ bệnh nên nghỉ.

Chiều ngày hôm sau, một người sống ở phòng trọ bên cạnh thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc đã báo chủ nhà trọ. Chủ nhà trọ sau đó cùng một số người đến kiểm tra lại thì thấy nạn nhân vẫn nằm trên giường đắp chăn, một phần chân vẫn hở ra ngoài nhưng trong căn phòng lúc này thì mùi tử khí bốc lên nồng nặc nên đã ngay lập tức báo công an Phường 8.

Nạn nhân được xác định đã tử vong khoảng 4, 5 ngày trước.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ cái chết của nạn nhân.

NGUYỄN NGHĨA - PHẠM NGÂN