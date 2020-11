Hành vi biểu diễn lố lăng ngoài đường phố gây phản cảm bị xử phạt trên 3,2 triệu đồng

(LĐ online) - Nam thanh niên N.L.N, 20 tuổi, trú tại TP Đà Lạt đã bị Công an TP Đà Lạt và Phòng Văn hóa Thông tin Đà Lạt triệu tập làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa đề nghị UBND TP Đà Lạt xử phạt số tiền 3.250.000 đồng.

N.L.N làm việc với Công an TP Đà Lạt

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày 22/11, N.L.N cùng một người tên là P.N, 22 tuổi đã ăn mặc hở hang, phản cảm, biểu diễn những hành vi lố lăng ngay tại khu phố đi bộ Hòa Bình khiến người dân địa phương, du khách lên án chỉ trích.

Hoạt động này đã được ghi lại bằng máy quay phim với thời lượng khoảng 1 giờ đồng hồ. Khi đó, Công an Phường đã nhắc nhở, yêu cầu dừng hoạt động. Nhưng sau đó, N.L.N và P.N lại cố tình tìm đến 1 bãi đất trống thuộc khu vực Big C, Đà Lạt để tiếp tục biểu diễn và quay phim với thời lượng khoảng 10 phút. Quá trình thực hiện hành vi biểu diễn lố lăng ngoài đường phố gây phản cảm của các đối tượng đã được camera an ninh ghi lại.

Theo lời khai ban đầu, N.L.N cùng P.N thực hiện hành vi trên dự định sẽ đăng lên facebook cá nhân. Tuy nhiên, qua phân tích của ngành chức năng, N.L.N đã nhận rõ sự sai trái bởi hành vi biểu diễn ngoài đường phố gây phản cảm, trái thuần phong mỹ tục của mình đã gây tác động tiêu cực đối với hình ảnh của TP Đà Lạt trong lòng Nhân dân và du khách.

Cùng với việc yêu cầu xử lý vi phạm hành chính đối với N.L.N, lực lượng chức năng TP Đà Lạt đang tiếp tục làm việc với các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định.

