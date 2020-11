(LĐ online) - Ngày 28/11, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lạc Dương Đồng Văn Lâm, xác nhận đã ký quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại Tiểu khu 132, xã Đạ Sar…

5/8 đối tượng được cơ quan công an triệu tập đưa trở lại hiện trường để xác định các vị trí cưa hạ cây rừng trái pháp luật

Cũng theo ông Đồng Văn Lâm, ngay sau kí ban hành quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại Tiểu khu 132, xã Đạ Sar (H. Lạc Dương, Lâm Đồng), Hạt Kiểm lâm huyện đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Công an huyện để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại rừng phòng hộ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Ngô Chí Quang Minh, trước đó cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm Lâm, Công an huyện nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án hủy hoại rừng thông tại Tiểu khu 132, xã Đạ Sar để xử lý nghiêm theo quy định. Cũng theo ông Minh, UBND huyện cũng đề nghị cơ quan công an làm việc, rà soát lại trong số 8 nghi can tham gia cưa hạ cây rừng tại Tiểu khu 132, xã Đạ Sar, trong đó trường hợp nào tái phạm thì khởi tố bị can đề điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thông 3 lá hàng chục năm tuổi thuộc đối tượng rừng phòng hộ, là rừng tự nhiên bị cưa hạ còn bỏ nằm tại hiện trường

Trước đó, sau khi thông tin báo chí phản ánh về vụ rừng thông tự nhiên tại Tiểu khu 132 bị cưa hạ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản “hỏa tốc” yêu cầu Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, UBND huyện Lạc Dương khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng.

Văn phòng Chính phủ cũng có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh về việc phá rừng phòng hộ tại huyện Lạc Dương.

Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, Công ty TNHH Thủy điện và Du lịch sinh thái Thác Rồng và các cơ quan liên quan trong việc để xảy ra phá rừng phòng hộ tại Tiểu khu 132, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin rừng thông tự nhiên, thuộc đối tượng rừng phòng hộ tại khu vực Tiểu khu 132, lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Sar bị cưa hạ hàng loạt. Ngay sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo huyện Lạc Dương, cùng các đơn vị liên quan đã tố chức kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin báo nêu rừng bị phá là có thật.

Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương cũng báo cáo, đề xuất UBND huyện Lạc Dương phương án xử lý, trong đó Hạt Kiểm lâm sẽ phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát huyện, UBND xã Đạ Sar, Ban QLRPHĐN Đa Nhim và Công ty TNHH Thủy điện và Du lịch sinh thái Thác Rồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra trùy tìm và đã khoanh vùng được 8 nghi can có liên quan đến việc cưa hạ cây rừng trái pháp luật tại khu vực trên.

THỤY TRANG