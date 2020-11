Xác định 6 đối tượng phá rừng phòng hộ Đạ Sar

(LĐ online) - Ít nhất 5/6 đối tượng được cơ quan công an triệu tập làm việc và bước đầu đã khai nhận hành vi phá rừng tại Tiểu khu 132 như báo chí thông tin…

Các đối tượng được xác định thực hiện hành vi phá rừng tại Tiểu khu 132, xã Đạ Sar

Các đối tượng được xác định đã thực hiện hành vi phá rừng tại khu vực Tiểu khu 132, xã Đạ Sar, gồm: Cil Phi Criêu Ha Dũng (39 tuổi), Kon Sơ Ha Khuyn (28 tuổi), Kon Sơ Ha Khuynh (26 tuổi), Đơng Gor Ha Bri (26 tuổi) và Chinh Hà Đan (25 tuổi), đều ngụ tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương. Đối tượng còn lại đang bỏ trốn chưa ra trình diện cơ quan chức năng.

Theo cơ quan Công an huyện Lạc Dương, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc và xác định được 6 đối tượng tình nghi đã thực hiện hành vi phá rừng tại khu vực Tiểu khu 132, xã Đạ Sar (Lạc Dương) và đã triệu tập làm việc. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi phá rừng tại khu vực trên.

Ngay sau khi các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm, sáng 13/11, lực lượng chức năng của huyện, gồm: Công an, Hạt Kiểm Lâm và đơn vị chủ rừng đã đưa các đối tượng, gồm: Ha Dũng, Ha Khuyn, Ha Khuynh, Ha Bri và Hà Đan vào lại hiện trường Tiểu khu 132, xã Đạ Sar, các lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim và Công ty TNHH Thủy điện và Du lịch sinh thái Thác Rồng quản lý, nhận khoán bảo vệ, để xác nhận các vị trí cưa hạ cây rừng, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin , hàng loạt cây rừng tự nhiên, chủ yếu là thông 3 lá, thuộc đối tượng rừng phòng hộ đầu nguồn, tại khu vực Tiểu khu 132, xã Đạ Sar đã bị cưa hạ hàng loạt. Sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo huyện Lạc Dương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan, phối hợp cùng chủ rừng tổ chức kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin báo nêu. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, UBND xã Đạ Sar vào cuộc điều tra, truy tìm các đối tượng phá rừng để xử lý nghiêm theo luật định.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an huyện Lạc Dương tiếp tục đấu tranh, làm rõ..

Đối tượng khai nhận vị trí cưa hạ thông Hiện trường rừng thông tự nhiên bị cưa hạ tại Tiểu khu 132 Cây dẻ rừng này bị cưa hạ, phân đoạn vẫn còn bỏ nằm tại hiện trường

THỤY TRANG