Xét xử lưu động sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng

(LĐ online) - Ngày 13/11, tại trụ sở UBND phường 6 (tp Đà Lạt), TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử lưu động sơ thẩm vụ án gây rối trật tự với 2 cha con bị cáo Lê Văn Phúc (tự Bé, 51 tuổi) và con trai là Lê Quốc Phong (24 tuổi, cùng trú Phường 4, TP Đà Lạt) về tội gây rối trật tự công cộng.

Hai cha con bị cáo Phong và Phúc tại Toà án

Theo cáo trạng, khoảng 22h20 phút ngày 15/5/2020, Lê Thị Mỹ H. (con gái của Lê Văn Phúc) bị tức ngực, tê tay chân nên Phúc và Phong đưa H. tới phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để khám bệnh. Trong lúc các bác sĩ trong ca trực đang cấp cứu cho H. thì Phúc dùng điện thoại di động gọi cho người thân gây mất trật tự trong phòng cấp cứu, làm ảnh hưởng đến việc chữa trị cho H. và một số bệnh nhân khác đang điều trị nên các bác sĩ và anh Nguyễn Võ Hoàng Phong (bảo vệ phòng cấp cứu) nhắc nhở, mời ra khỏi phòng cấp cứu.

Phúc đã chửi bới, xúc phạm với cả các bác sĩ, điều dưỡng và bảo vệ tại đây. Lúc này, Lê Quốc Phong đang kê khai thông tin khám bệnh cho H. tại bàn tiếp nhận bệnh nhân cũng có hành vi to tiếng, chửi điều dưỡng đang trực tại bàn tiếp nhận bệnh nhân.

Khi anh Hoàng Phong mở cửa phòng cấp cứu để đưa bệnh nhân khác vào cấp cứu, Phúc đứng ngay cửa, dùng tay giật gậy cao su của anh Phong, xô đẩy anh vào phòng cấp cứu. Quốc Phong cũng lao vào dùng tay đánh nhiều cái vào đầu của anh Hoàng Phong.

Bị đánh nên anh Hoàng Phong ôm Phúc vật ngã ra sàn thì Quốc Phong lao tới dùng tay đánh nhiều cái vào người nạn nhân Hoàng Phong cho đến khi được các bác sỹ khác can ngăn. Lê Quốc Phong không chấp hành, chửi lại chị Bùi Thị Thùy (điều dưỡng trong phòng cấp cứu), đồng thời dùng tay giật bảng tên của chị đang đeo trên ngực và tát 1 cái vào mặt chị Thuỳ làm chị Thủy bị sưng gò má phải, bầm tím môi và bị vỡ tròng mắt kính. Anh Nguyễn Võ Hoàng Phong bị vết thương rách da ở trên cung mày trái.

Anh Hoàng Phong và chị Bùi Thị Thuỳ từ chối giám định thương tật và không yêu cầu bồi thường. Sự việc do cha con bị cáo Phúc gây ra, đã làm gián đoạn việc cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại Phòng cấp cứu cho đến khi Cơ quan Công an đến và đưa 2 cha con về trụ sở Công an Phường 6 làm việc. Cả 2 sau đó bị Viện KSND TP Đà Lạt truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Với các hành vi trên, Toà án Nhân dân tỉnh đã tuyên bị cáo Lê Văn Phúc 6 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị cáo Lê Quốc Phong 6 tháng tù giam.

C.THÀNH