Xử phạt chủ một trang facebook 12,5 triệu đồng

(LĐ online) - Ngày 24/11, Công an huyện Cát Tiên cho biết, vừa xử phạt chủ một trang facebook số tiền 12,5 triệu đồng vì hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân theo Điểm a, Khoản 3, Điều 99 Nghị định 15/2020.

Ngày 31/10/2020, qua công tác nghiệp vụ phát hiện tài khoản facbook "M.A.V.C.T" đăng tải bài viết với nội dung sai sự thật gây ra dư luận xấu trên địa bàn.

Lực lượng an ninh Công an huyện Cát Tiên đã xác định và mời bà "T T T T" (sinh năm 1978, thường trú tại Tổ dân phố 1, thị trấn Cát Tiên) là chủ tài khoản facbook "M.A.V.C.T" lên làm việc. Tại cơ quan công an, bà "T T T T" thừa nhận bài viết sai sự thật trên là do tin theo một số bài đăng của ca sỹ Thủy Tiên nên tự nghĩ ra và đăng lên trang cá nhân của mình. Các thông tin mà bà "T T T T" đăng tải bản thân bà không biết và chỉ xem trên mạng.

Hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân đã vi phạm Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử".

Hiện vụ việc đang được Công an huyện củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYÊN THI - LÊ TIẾN