Cưỡng chế tháo dỡ 3 công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp

(LĐ online) - Ngày 10/12, lực lượng chức năng của xã Hiệp An (Đức Trọng) đã hoàn thành việc cưỡng chế, bắt buộc khôi phục lại hiện trạng đối với 3 công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 268 (thuộc địa bàn thôn Định An, xã Hiệp An, Đức Trọng).

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ diện tích 187 m2, gồm 3 công trình của ông Đào Văn Quyền và khôi phục nguyên hiện trạng ban đầu.

Công trình thứ nhất có kết cấu móng bê tông cốt thép, sàn làm bằng sắt hộp, tường lắp tấm bê tông và mái lợp ngói, 1 sàn, 1 trệt, có diện tích 80 m2; công trình thứ 2 có kết cầu gồm 2 ống thép gắn kết với nhau bằng sát hộp, chiều cao trung bình 2,4 m; công trình thứ 3 có kết cấu móng bê tông cốt thép, sàn làm bằng sắt hộp, 1 sàn, 1 trệt, có diện tích 106 m2.

https://youtu.be/NVS8eMefpRw

Ông Đào Văn Quyền đã xin tự tháo dỡ công trình, UBND xã Hiệp An đã lập biên bản công nhận sự tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm.

Phần nền móng trụ bê tông được xây kiên cố, lực lượng chức năng xã cho máy móc, thiết bị chuyên dụng để phá bỏ.

Được biết, tất cả các công trình này đều là công trình nhà không giấy phép xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp thuộc Công ty cổ phần Du lịch sinh thái mà Báo Lâm Đồng đã thông tin trước đó

UBND xã Hiệp An thông tin, sau khi tháo dỡ 3 công trình trên, trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục vận động các hộ dân xây dựng nhà trái pháp luật tự tiến hành tháo dỡ, nếu không chấp hành xã có kế hoạch thực hiện cưỡng chế đối với các công trình sai phạm tại khu vực này.

Một số hình ảnh tháo dỡ nhà trái pháp luật của ông Đào Văn Quyền:

H.Y