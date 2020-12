Đồng loạt ra quân hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa đồng loạt phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh tổ chức ra quân phát tờ rơi tuyên truyền người dân tuân thủ Luật Giao thông

Trong đợt cao điểm này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tình hình trước, trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, các địa phương.

Trong đó, quyết liệt triển khai công tác đảm bảo ANTT, tấn công, tạo sự răn đe, trấn áp các loại tội phạm, hạn chế cháy nổ, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, kịp thời phát hiện, trấn áp và xử lý có hiệu quả các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Tăng cường nắm bắt tình hình các địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm, xử lý hiệu quả, dứt điểm những vấn đề phức tạp nổi lên trên từng tuyến, từng địa bàn, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT, ảnh hưởng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và các hành vi vi phạm về gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ,... phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong ngày ra quân, toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, địa phương đã tiến hành quán triệt nội dung thực hiện và tổ chức diễu hành tuyên truyền đến toàn thể người dân.

Đợt cao điểm được triển khai thực hiện từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021.

NGUYỄN NGHĨA