Hiệu quả từ mô hình thôn Đưng Glê không có ma túy và tệ nạn xã hội

Vận động người dân tích cực tham gia giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh xóa các điểm nhạy cảm, phức tạp về ma túy, quan tâm giúp đỡ người nghiện từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng... là những việc mà thôn Đưng Glê, xã Phi Liêng (Đam Rông) đã thực hiện hiệu quả trong thời gian qua; từ đó, góp phần giảm đáng kể tệ nạn này ở địa phương.

Số vụ ma túy ở Đưng Glê nay đã giảm hơn 70%

Nhiều năm trước thôn Đưng Glê là vùng lõi của tệ nạn ma túy ở Đam Rông. Để ngăn chặn tệ nạn này, chính quyền xã Phi Liêng đã thực hiện tốt phương châm “tích cực phòng ngừa và chủ động giải quyết”. Qua đó, đã xây dựng mô hình thôn Đưng Glê không có ma túy và tệ nạn xã hội.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, cấp ủy, chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tác dụng của việc xây dựng mô hình, tự giác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Từ năm 2018 đến nay, UBND xã đã tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết “giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, không sử dụng ma túy”. Hình thức tuyên truyền là thông qua các hội nghị, cuộc họp thôn, lồng ghép trong sinh hoạt các chi hội, đoàn thể, tiếp xúc cử tri và trong giao lưu văn nghệ, thể thao...

Ông Mùa Pừ Sử, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đưng Glê cho biết: Được lựa chọn thực hiện mô hình thôn không có ma túy và tệ nạn xã hội, khi chúng tôi họp bàn và đưa ra lấy ý kiến của Nhân dân, mọi người đều đồng tình hưởng ứng. Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể đã phát huy vai trò nòng cốt tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt các nội dung cam kết thôn không có người nghiện ma túy.

Theo ông Hoàng Trần Phú Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng, để thực hiện tốt mô hình, hằng năm trong nghị quyết của Đảng ủy cũng như chi bộ thôn và kế hoạch hoạt động của UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã đều xác định phòng, chống tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tệ nạn ma túy là nhiệm vụ then chốt.

Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống ma túy tới toàn thể Nhân dân, hướng mạnh về khu dân cư, hộ gia đình được xã không ngừng đẩy mạnh. MTTQ từ xã đến thôn đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên quan tâm đổi mới, da dạng hóa nội dung tuyên truyền dưới các hình thức tổ chức tọa đàm, tuyên truyền bằng tờ rơi, sách báo, hay giao lưu văn hóa, văn nghệ với các tiểu phẩm có nội dung phòng, chống ma túy. Ở thôn Đưng Glê, công tác phòng, chống ma túy cũng được lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đưa nội dung phòng, chống ma túy vào quy ước, hương ước thôn để mọi người dân nêu cao ý thức chấp hành. Bên cạnh đó, tổ tự quản ở thôn phát huy tốt vai trò, nắm chắc hộ khẩu, hộ tịch, người tạm trú, tạm vắng, tích cực nhắc nhở, giáo dục đối với những người thường xuyên đi làm ăn xa cảnh giác với tệ nạn ma túy xâm nhập địa bàn.

Cách làm này của cấp ủy đảng, chính quyền xã Phi Liêng, đã giúp cho người dân thôn Đưng Glê không ngừng nâng cao nhận thức, tự giác vận động gia đình, bạn bè, người thân kiên quyết không vi phạm, dính vào con đường ma túy, tích cực tố giác các loại tội phạm khi phát hiện trên địa bàn.

Đại úy Cao Sang Hào - Trưởng Công an xã Phi Liêng cho biết, một số vụ án ma túy lớn được phá, nhiều người buôn bán ma túy bị bắt đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong việc giảm nạn mua bán, sử dụng ma túy ở Đưng Glê. Tuy vậy, tệ nạn ma túy nơi này vẫn chưa thực sự dứt hẳn. Hiện ở Đưng Glê có khoảng 15 người nghiện, lực lượng công an đã tuyên truyền để họ đi cai nghiện.

Theo Đại úy Hào, dẹp ma túy không phải trong ngày một ngày hai, mà theo cách hạn chế dần, không phát sinh thêm những điểm bán lẻ ma túy. So với những năm trước ở Đưng Glê giảm hơn nhiều. Nếu như trước đây, tình trạng sử dụng và mua bán ma túy diễn ra rất sôi nổi, công khai, thì nay số người nghiện và mua bán đã giảm đi hơn 70%. An ninh trật tự cũng được đảm bảo hơn, tình trạng mất cắp vặt ở địa phương nay đã không còn.

“Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và ý thức của người dân, 2 năm qua, tình hình an ninh trật tự thôn Đưng Glê được bảo đảm. Thời gian tới, UBND xã sẽ chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân cư, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”, ông Hưng cho biết.

HOÀNG YÊN