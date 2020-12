Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tiềm ẩn diễn biến phức tạp

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội năm 2020 tuy giảm về số vụ phát hiện so với cùng kỳ năm 2019, nhưng vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 775 vụ, 1.450 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, trong đó có 79 vụ, 112 đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, làm 35 người chết, 114 người bị thương và tài sản thiệt hại trị giá khoảng 27,03 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019, án chung giảm 23,34% (775/1.011 vụ), đạt chỉ tiêu giảm ít nhất 5% so với cùng kỳ năm 2019, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tăng 19 vụ, tăng 31,66% (79/60 vụ).

Theo nhận định của cơ quan chức năng, hoạt động của tội phạm trên địa bàn tỉnh có xu hướng cấu kết, móc nối đan xen trên nhiều lĩnh vực; mở rộng địa bàn hoạt động liên huyện, liên tỉnh, lợi dụng triệt để sự phát triển của khoa học công nghệ, thông tin liên lạc và phương tiện giao thông để thực hiện các hành vi phạm tội gây khó khăn cho công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng. Nổi lên là tội phạm do nguyên nhân xã hội diễn biến phức tạp, nhất là các hành vi gây rối, truy sát, thanh toán, trả thù lẫn nhau của các nhóm thanh, thiếu niên hư trên địa bàn do mâu thuẫn bộc phát (tội phạm giết người tăng 10%). Tình trạng huy động vốn, ký gửi nông sản rồi chiếm đoạt tài sản vẫn còn xảy ra, có nhiều vụ xảy ra với số tiền lớn. Tình trạng xâm hại tình dục đối với trẻ em (tăng 25%) gây bức xúc trong xã hội. Tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc truyền thống và phi truyền thống cũng có xu hướng gia tăng (tăng 24,44%). Tội phạm xâm phạm sở hữu vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số án chung (chiếm 57,81%) và gây thiệt hại về tài sản ngày càng lớn.

NGUYỄN NGHĨA