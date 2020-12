Triệu tập 2 đối tượng chém người trọng thương trong quán nhậu

(LĐ online) - Trong lúc xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên, tại một quán nhậu, anh Nguyễn Thái Sơn (26 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) bị trọng thương do nhiều vết chém và đâm phải nhập viện cấp cứu.

Chiến và Minh (thứ tự từ trái qua) tại cơ quan công an

Vụ việc xảy vào khoảng 22 giờ ngày 19/12, tại quán Bạch Tuộc nướng trên đường Nguyễn Công Trứ nối dài (thuộc địa bàn Phường 1, TP Bao Lộc). Theo thông tin từ cơ quan công an, vào thời điểm trên, khi đang ăn nhậu tại đây, giữa anh Sơn và một số người bạn xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau với một số thanh niên ở bàn bên cạnh. Trong lúc đánh nhau, anh Sơn bị các đối thủ dùng dao đâm 2 nhát vào lưng, chém 2 nhát vào đầu và bàn tay khiến anh Sơn gục tại chỗ. Sau khi vụ việc xảy ra, những thanh niên tham gia chém và đâm anh Sơn bị trọng thương đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an Phường 1 và Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã có mặt khám nghiệm hiện trường, phục vụ công điều tra, truy bắt các đối tượng đâm anh Sơn bị thương. Sau 3 ngày điều tra, truy xét, ngày 22/12, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã xác định được danh tính 2 đối tượng trực tiếp chém và đâm anh Sơn bị trọng thương, gồm: Phạm Công Minh (23 tuổi, ngụ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) và Lê Đình Chiến (17 tuổi, ngụ tại xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm). Ngay sau đó, Minh và Chiến bị triệu tập lên cơ quan công an lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, Phạm Công Minh và Lê Đình Chiến đã khai nhận toàn bộ hành vi đâm và chém anh Nguyễn Thái Sơn bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Về phía anh Nguyễn Thái Sơn, sau khi được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, các y, bác sĩ tại Bệnh viện chẩn đoán, bệnh nhân bị 2 vết chém (1 vết chém vào đầu và 1 vết chém làm đứt gân ngón tay) và bị 2 vết đâm ở lưng gây thấu phổi. Rất may, bệnh nhân được phẫu thuật kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đã dần ổn định.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

H.ĐƯỜNG