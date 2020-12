Từ vụ đập phá quán ăn, bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

(LĐ online) - Sau khi cùng 2 đối tượng gây rối, đập phá tại một quán ăn trên địa bàn TP Bảo Lộc, Vũ Đình Sơn cùng đồng bọn bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc. Qua khai thác nhân thân, lai lịch, Công an TP Bảo Lộc xác định Sơn là đối tượng trốn truy nã nguy hiểm nên đã bắt giữ khẩn cấp.

Vũ Đình Sơn trốn truy nã bị Công an TP Bảo Lộc bắt giữ sau khi đập phá quán ăn trên địa bàn

Sáng 16/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Công an Phường 2 truy xét, bắt giữ đối tượng trốn truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” đối với Vũ Đình Sơn (32 tuổi, ngụ tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Trước đó, vào sáng 14/12, Công an Phường 2 nhận được tin báo từ chủ quán ăn Tri Kỷ (đường Lê Văn Tám, Phường 2, TP Bảo Lộc) bị 3 đối tượng lạ mặt xăm trổ đầy mình đến ăn uống, sau đó gây rối, đập phá nhiều tài sản trong quán như chén, bát, bàn, ghế… khiến nhiều người hoảng loạn. Sau khi đập phá quán, 3 đối tượng đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an Phường 2 và Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP Bảo Lộc) đã có mặt ghi nhận hiện trường và vào cuộc truy tìm các đối tượng. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệm vụ, các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc và Công an Phường 2 đã xác định được 3 đối tượng đập phá tài sản tại quán Tri Kỷ và triệu tập lên trụ sở làm việc, trong đó có đối tượng Sơn.

Qua đấu tranh và xác minh lai lịch, nhân thân từ cơ quan công an sở tại, xác định Vũ Đình Sơn là đối tượng trốn truy nguy hiểm.

Theo đó, ngày 7/10/2020, Vũ Đình Sơn bị Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) phát lệnh truy nã toàn quốc về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi gây án, Vũ Đình Sơn đã bỏ trốn vào ngày 21/4/2020.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang làm các thủ tục để bàn giao đối tượng Vũ Đình Sơn cho cơ quan công an địa phương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

