Xin đi nhờ xe, trộm cắp tiền của tài xế

• Phá sòng bạc tại nhà dân

(LĐ online) - Chiều 17/12, Công an huyện Đạ Huoai cho đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Ngọc Thanh Tú (33 tuổi, ngụ tại xã Phú Diễn, huyện Tân Phú, Đồng Nai) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Phùng Ngọc Thanh Tú tại bị Công an huyện Đạ Huoai bắt giữ để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”

Theo cơ quan Công an huyện Đạ Huoai, vào ngày 1/12, đơn vị nhận được tin báo của anh Ngô Văn Mạnh (ngụ tại TP Đà Lạt), về việc bị kẻ gian lấy mất số tiền 6 triệu 950 ngàn đồng cất trong cabin xe ô tô tải.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã cử lực lượng có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Phùng Ngọc Thanh Tú là nghi can gây ra vụ trộm cắp nói trên. Ngay sau đó, Tú đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Tú đã khai nhận, vào chiều 1/12, đối tượng đi lang thang tại thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai) thì gặp anh Ngô Văn Mạnh điều khiển xe tải trên Quốc lộ 20 theo hướng TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt nên đã xin đi nhờ xe lên TP Bảo Lộc. Trong lúc đi nhờ xe, Tú phát hiện số tiền anh Mạnh để trên cabin xe tải gần chỗ mình ngồi nên đã nảy lòng tham rồi lấy trộm số tiền nói trên của anh Mạnh. Từ lời khai của Tú, Công an huyện Đạ Huoai đã thu giữ số tiền do Tú trộm cắp và hoàn trả lại cho người bị hại.

Hiện, Phùng Ngọc Minh Tú đã bị Công an huyện Đạ Huoai khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

• Cùng ngày, Công an huyện Đạ Huoai cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang và ra lệnh tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc.

Theo cơ quan công an, từ tin báo của quân chúng nhân dân, ngày 14/12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Đạ Huoai phối hợp cùng Công an thị trấn Đạ M’ri đột kích vào một nhà dân tại Tổ dân phố 8 (thị trấn Đạ M’ri).

Tại đây, công an đã bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh phỏm. 4 con bạc bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Hà (55 tuổi), Trần Nhẫn (62 tuổi), Phạm Hoàng Thanh Tùng (41 tuổi) cùng ngụ tại xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai và Trần Văn Sinh (60 tuổi, ngụ tại thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai).

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 16,5 triệu đồng; trong đó, có 9 triệu đồng trên chiếu bạc và gần 7,5 triệu đồng trên người các đối tượng; đồng thời, thu giữ 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 1 bộ bài tú lơ khơ.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đạ Huoai điều tra, làm rõ để xử lý theo quy đinh của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG