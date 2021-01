Bắt khẩn cấp 2 con nghiện gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản

(LĐ online) - Học và Khánh lần lượt có 3 và 4 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Cả 2 đối tượng đều nghiện ma túy nặng, lại không có nghề nghiệp nên thường lợi dụng người dân sở hở đột nhập nhà dân và các cửa hàng kinh doanh trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Tang vật do các đối tượng trộm cắp được công an thu giữ

Chiều 8/1/2021, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp và đang áp giải 2 đối tượng Trịnh Quốc Học (33 tuổi) và Trần Khánh (29 tuổi) cùng ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc tiến hành khám nghiệm và dựng lại hiện trường các vụ trộm cắp xảy ra tại địa phương.

Theo điều tra của cơ quan công an, thời gian gần đây, trên địa bàn các xã Lộc An, Lộc Thành và Lộc Quảng… thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Tài sản bị mất trộm của người dân chủ yếu là hàng hóa, vật dụng tại các quán tạp hóa và các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp. Tuy giá trị tài sản bị mất không lớn, nhưng gây lo lắng, bất an và bức xúc cho người dân. Trước những thông tin phản ánh của người dân, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bảo Lâm đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh, truy tìm các đối tượng trộm cắp. Ngày 6/1/2020, khi Đội Cảnh sát Hình sự đang tung quân điều tra một số vụ trộm vừa xảy ra trên địa bàn thì nhận được thông tin tại cửa hàng tạp hóa của ông Hoàng Văn Chương (Thôn 6, xã Lộc Thành) bị kẻ gian đột nhập lấy mất 2 thùng bia. Từ tin báo này, Công an xã Lộc Thành và các trinh sát Hình sự Công an huyện Bảo Lâm đã có mặt ghi nhận vụ việc và trích xuất camera truy tìm các đối tượng trộm cắp.

Ngay sau đó, những hình ảnh của vụ trộm đã được cơ quan công an hệ thống và xác định Học và Khánh chính là 2 đối tượng đã gây ra vụ trộm tại quán tạp hóa ở xã Lộc Thành; đồng thời, hành vi của 2 đối tượng tương đồng với nhiều vụ trộm khác xảy ra trên địa bàn thời gia qua. Sáng 8/1, Công an huyện Bảo Lâm đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Học và Khánh để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Học và Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài vụ trộm bia tại xã Lộc Thành, 2 đối tượng còn khai nhận cuối tháng 11/2020 đến nay đã cùng nhau thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản, gồm: Vụ trộm thuốc sâu tại cửa hàng vật tư nông nghiệp ở xã Lộc Quảng; trộm mô tơ và cối xay cà phê tại xã Lộc Quảng; trộm máy khoan, máy cắt cỏ, búa, thiết bị cắt kính tại một của hàng kinh doanh đá hoa cương ở xã Lộc Thành; trộm máy cắt sắt và 3,5 kg đồng tại một cửa hàng điện cơ ở xã Lộc An.

Qua đấu tranh, ngoài những vụ trộm trên địa bàn huyện Bảo Lâm, Học và Khánh còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Bảo Lộc. Tất cả tài sản trộm được, 2 đối tượng đem bán kiếm tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Học và Khánh để tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sở xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG