Bắt nóng đối tượng trộm cắp tài sản

(LĐ online) - Ngày 11/1/2021, Công an huyện Bảo Lâm cho biết đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng Vương Thế Vũ (27 tuổi, ngụ tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Vương Thế Vũ bị công an bắt giữ

Trước đó, vào tối 10/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, với nhiều biểu hiện nghi vấn đã tiến hành dừng xe và kiểm tra.

Tổ tuần tra đã yêu cầu nam thanh xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe mô tô nhưng người này không xuất trình được. Quá trình làm việc, đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường, như: Không nhớ biển số xe máy đang sử dụng, khi được hỏi đến nhân thân, lai lịch thì trả lời vòng vo hòng che dấu. Do đó, Công an xã đã yêu cầu đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại Công an xã Lộc Nam, đối tượng khai nhận tên Vương Thế Vũ (27 tuổi, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Khi được hỏi về nguồn gốc xe máy đang điều khiển, Vũ thừa nhận đã trộm cắp xe máy nói trên và 1 điện thoại di động tại chùa Quan Âm (thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) vào ngày 10/1/2021.

Qua xác minh tại Công an xã Đa Mi, xác định có vụ việc mất trộm tài như Vũ khai nhận. Do đó, Công an xã Lộc Nam đã báo cáo vụ việc tới Công an huyện Bảo Lâm tiến hành bắt giữ đối tượng; đồng thời, hoàn tất thủ tục bàn giao Vương Thế Vũ cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc điều tra, xử lý theo quy định.

