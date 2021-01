Bắt quả tang 3 đối tượng từ Đắk Nông mang ma tuý sang bán tại huyện Đam Rông

(LĐ online) - Tin từ Công an huyện Đam Rông cho biết, qua công tác theo dõi, công an phát hiện gần đây trên địa bàn xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông nổi lên một số đối tượng người dân tộc từ địa bàn tỉnh Đắk Nông đưa ma tuý sang bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn xã. Lãnh đạo Công an huyện Đam Rông đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra xác lập chuyên án để đấu tranh.

Các đối tượng bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 10 giờ 45 phút sáng 13/1/2021, tại thôn Đắk Măng, xã Đạ Rsal, lực lượng Công an huyện Đam Rông phối hợp Công an xã Đạ Rsal đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Giàng A Khoa (37 tuổi), Lầu A Chư (32 tuổi), Hờ Thị Pàn (34 tuổi), trú tại huyện K’rông Nô và huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đang đưa ma tuý đến địa bàn để bán cho các con nghiện. Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 gói bột màu trắng nghi là heroin có trọng lượng khoảng 30 gram, 2 xe máy, 3 điện thoại di động.

Hiện, Công an huyện Đam Rông đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

NGUYỄN NGHĨA – LÊ TIẾN